美軍彈藥不夠？　戰爭部長斥「愚蠢誇大」：執行任務綽綽有餘

▲美國戰爭部長赫格塞斯。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

針對外界擔憂美軍武器庫存因伊朗衝突而陷入緊張，美國戰爭部長（Secretary of War）赫格塞斯（Pete Hegseth）近日強硬回擊，直接駁斥相關報導是「誇大其詞」，更形容庫存枯竭的說法「愚蠢且毫無幫助」。他強調，美軍目前擁有執行各項任務所需的一切彈藥，並保有全球範圍內的行動選擇權。

駁斥庫存枯竭說：愚蠢且過度誇大

根據《福斯新聞》報導，赫格塞斯12日出席眾議院撥款委員會國防小組聽證會時表示，有關彈藥短缺的報導嚴重失實，「彈藥問題被愚蠢且毫無幫助地過度誇大了，我們擁有執行任務所需的一切彈藥。」

赫格塞斯在聽證會上重申，他非常不認同在公開場合將彈藥描述為「耗盡」的說法。

他提到，國防部與參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）將軍及中央司令部司令庫珀（Brad Cooper）上將密切合作，在使用彈藥的同時也精確計算如何權衡以維持戰力，確保美軍在全球保有最大的彈藥運用空間。

互槓資深參議員 怒指他違反誓言

儘管赫格塞斯信心滿滿，但國會內部仍有不同聲音。亞利桑那州民主黨參議員凱利（Mark Kelly）在聽過機密簡報後，直言「動用彈藥庫的深度令人震驚」，並點名戰斧巡弋飛彈（Tomahawk cruise missiles）、陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）及愛國者（Patriot）攔截器的消耗量龐大。

對此，赫格塞斯隨即在社群平台X上展開反擊，指責凱利不當討論敏感資訊，「『上尉』凱利又來了，他現在又在電視上（錯誤且愚蠢地）大肆談論收到的國防部機密簡報。他是不是……又違反了誓言？國防部法律顧問將進行審查。」

凱利則回擊表示，這些資訊並非機密，且衝突的真實代價尚未向大眾充分說明。

盟友補給壓力大 中東局勢成焦點

庫存擔憂並非僅限於美國本土。分析指出，中東地區的合作夥伴在應對伊朗襲擊時，同樣高度仰賴高端防空系統。雖然以色列與沙烏地阿拉伯擁有較深厚的儲備，但規模較小、極度依賴美國補給的海灣盟友，一旦停火協議破裂，恐面臨巨大的補給壓力。

參謀首長聯席會議主席凱恩則給出較溫和的評估，稱美軍目前擁有足以應付當前任務的彈藥，但也坦言前線指揮官「永遠會想要更多」。

長期隱憂：若與中國衝突產能成關鍵

根據戰略與國際研究中心（CSIS）的分析報告，雖然目前庫存足以支撐當前衝突，但若未來與中國等「同級對手」發生衝突，隱憂就會浮現。屆時美軍可能需要持續使用目前正在耗盡的長程打擊武器與先進防空攔截器。

目前飛彈系統從下訂到交付通常需要約兩年，但受限於工業基礎產能與零組件供應鏈，現在新訂單的交付時程可能被拉長至四到五年。

雖然雷神技術（RTX）與洛克希德馬丁（Lockheed Martin）正努力擴大生產，但分析人士警告，戰場消耗與工業產能之間的缺口，短期內仍難以完全消除。