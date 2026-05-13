川習會將登場！中東憂「拿伊朗換台灣」　川普恐把台灣當交易籌碼

▲美國總統川普飛往北京前，在接受記者採訪時發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普預計13日抵達北京，與中國國家主席習近平舉行「川習會」。隨著美伊角力升溫，多家阿拉伯媒體與中東專家近期高度關注，台灣議題是否會成為美中談判籌碼，尤其中國是否藉由伊朗、能源與荷莫茲海峽等中東局勢，迫使美國在對台軍售與台海政策上讓步。

卡達媒體《半島電視台》（Al Jazeera）分析，對台軍售長期以來都是美中衝突核心之一，台灣更被視為美中兩大強權競爭下的重要「戰略槓桿」，因此台灣勢必成為此次川習會的重要議題。報導提到，北京將台灣視為「核心利益」，勢必要求美方降低對台支持力道，包括減少軍售與弱化反對「台獨」的相關表述。

不過，《半島電視台》也認為，美國同樣將台灣視為印太戰略的重要支點，因此川普可能把台灣當作談判工具，用來交換貿易、AI合作及關稅等領域的利益。

另一家獨立媒體《中東之眼》（Middle East Eye）則指出，隨著美以陣營與伊朗衝突升高，中國可能藉由稀土供應鏈與中東局勢向美國施壓，換取華府在台灣問題上的妥協空間。

沙烏地媒體《阿拉伯報》（Arab News）也於11日提到，雖然台灣政府公開表示對台美關係具有信心，但仍擔憂川普「交易型外交」風格，可能讓台灣淪為美中談判籌碼。報導指出，川普與過往重視民主價值與盟友關係的美國總統不同，更偏向務實交易思維，因此不排除將台灣作為交換條件，以換取中國在經貿或地緣政治上的合作。

一名接近埃及政府、長期觀察中東局勢的不具名人士向《中央社》表示，近期阿拉伯評論圈高度關注「中國是否會用伊朗牌換台灣牌」。尤其在中東緊張情勢升溫後，美國需要中國協助牽制伊朗，使北京的戰略價值與談判地位同步提高。

該人士分析，中國如今有能力影響伊朗、荷莫茲海峽以及全球能源供應，因此北京可能趁機測試川普底線，觀察他是否願意為台灣承擔風險，或是在台灣議題上對中國讓步。

不過，該名人士與埃及外交部前次長哈里迪都認為，美伊衝突及伊朗問題，仍將是此次川習會最核心議題。哈里迪12日在埃及官媒《金字塔報》（Al Ahram）撰文指出，美國近來持續要求中國向伊朗施壓，希望促使德黑蘭接受相關解決方案。

哈里迪還提到，「這是件有趣的事」，因為去年10月在南韓釜山舉行、川普第二任期內的首次川習會時，雙方完全沒有談到台灣問題。他認為，這顯示美中當時都希望暫時擱置傳統地緣政治對抗。

但他也預測，北京這次仍可能要求川普停止對台軍售。尤其美國去年12月雖已通報111億美元對台軍售案，但外界盛傳另一筆規模可能超過140億美元的軍售計畫，至今仍未正式公布，也讓相關議題再度成為外界關注焦點。