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川習會將登場！鄭麗文向日媒拋「封印台獨」：盼川普支持一個中國

▲▼中國國民黨主席鄭麗文接受日媒專訪。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國國民黨主席鄭麗文接受日媒專訪。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國總統川普已搭乘空軍一號飛往北京，預計今（13）日晚間抵達，並會晤中國國家主席習近平，台灣議題可能將成為會談焦點。對此，中國國民黨主席鄭麗文接受日媒專訪時表示，若川普表態「反對台獨」，將會與國民黨立場一致，強調當前兩岸局勢高度緊張，擔憂可能隨時引爆戰爭。

川普此行將與習近平展開會談，外界普遍關注台灣議題是否納入討論範圍，包括美國對台軍售政策，以及華府是否在對台立場上出現調整。由於美中關係敏感，加上北京多次重申台灣議題為其「核心利益」，此次川習會亦被視為牽動區域安全的重要指標。

▲▼會談結束後，美國總統川普、中國國家主席習近平握手。（圖／路透）

▲鄭麗文表示，希望川普向習近平表達「反對台獨」立場。（圖／路透）

鄭麗文昨（12）日在台北接受日媒《日本新聞網》（NNN）專訪時指出，若川普在會談上重申「一個中國」政策，並明確表態「反對台灣獨立」，將與國民黨的立場相符。她提到，外界正觀察美方立場是否會從過去的「不支持台獨」進一步轉向更明確的「反對台獨」。

鄭麗文表示，「如果美國總統（川普）表達了重申『一個中國』的政策以及『反對台獨』的立場，這是完全合乎國民黨的立場的。那麼這次，至於川普總統會不會進一步地強化他的立場，從不支持到反對台獨，我們有待觀察。」

鄭麗文也示警，當前兩岸關係持續惡化，已引發國際社會高度關切，甚至普遍擔憂台海隨時可能爆發衝突。她強調，「現在的兩岸關係是急速地惡化當中，所以全世界都非常地焦慮，也很擔心台海會爆發戰爭。所以如何避免戰爭、如何維繫和平，是現在的當務之急。」

▲▼4月10日，鄭麗文在北京召開記者會。（圖／達志影像／美聯社）

▲4月10日，鄭麗文在北京召開記者會。（圖／達志影像／美聯社）

針對統一議題，鄭麗文認為為了避免台海緊張情勢升溫，關鍵必須在於「封印」台獨論述，並持續推動與中國進行對話和溝通，降低兩岸緊張情勢。

另外，習近平的目標在於「統一台灣」。對此，鄭麗文則回應，「習總書記也說，他了解兩岸分立，冰凍三尺非一日之寒，然而這並不是兩岸分裂的藉口，而兩岸的歧異、任何的問題，都可以商量與對話。我們可以用最大的恆心與耐心，事情一件一件做。」

據悉，《日本新聞網》在報導中提到，鄭麗文曾於今年4月前往北京獲得習近平接見。

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