川普今晚抵北京！　美軍「末日飛機E-4B」提前起飛

▲美國空軍E-4B「末日飛機」。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）正式開啟訪陸行程，預計於今（13）日晚間抵達北京，展開為期三天兩夜的訪問，而在川普專機抵達前，被譽為美軍最強空中堡壘、具備指揮核大戰能力的「末日飛機」E-4B已先行起飛，引發外界高度關注。

川習會14日登場 美軍運輸機頻繁進出北京

為了確保川普此行萬無一失，美軍早已展開高規格的前置作業。早在川普出發前，已有數架美軍大型運輸機頻繁降落北京首都機場，載運大量的隨行物資與維安設備。

根據航空追蹤網站最新數據顯示，美軍編號E-4B的「國家空中指揮中心」（NAOC）已提前起飛前往亞洲。專家分析，這架「末日飛機」的部署顯然是為了支援川普的中國行程，確保在任何極端情況下，總統都能保有完整的指揮權。

「末日飛機」扮演空中軍事大腦

本次「川習會」除了長年僵持的台灣議題外，目前陷入膠著的美伊戰事被視為討論重點中的重中之重。由於中東局勢自2月底爆發戰火以來持續升溫，E-4B在此時現身亞洲，外界普遍預期這是為了讓川普在出訪期間，仍能即時掌握戰況，並作為軍事指揮調度的核心選項。





▲末日飛機E-4B目前位於阿拉斯加。（圖／翻攝自flightradar24）



事實上，E-4B近期動作頻頻。自美伊戰事爆發後，該機多次刻意開啟識別訊號，向國際社會展示其動向，具備強烈的戰略威懾意味。

這並非末日飛機首度在亞洲待命，2022年時任總統拜登（Joe Biden）訪問亞洲期間，E-4B也曾飛抵沖繩待命，作為美方高層出巡時的「標準配備」。

揭秘E-4B「末日飛機」：能抵禦電磁脈衝的空中堡壘

美軍現役僅有4架E-4B，是由波音747-200客機改裝而成，其主要任務是在國家面臨緊急狀態或地面指揮設施遭毀滅時，作為總統、國防部長與參謀長聯席會議主席的「移動白宮」。

頂級防禦： 美國空軍指出，E-4B的機身經過特殊強化，足以抵擋核爆產生的電磁脈衝（EMP）衝擊，並能屏蔽核輻射與熱效應。

全球通信： 機背上方的隆起處裝有先進的衛星通信天線，能維持與全球美軍基地的暢通聯繫。

24小時待命： 軍方證實，全美至少會有一架E-4B維持24小時警戒狀態，隨時準備升空。

不落地飛行一整周！空中機組員編制居冠

為了確保在危機時刻能長效執勤，E-4B具備極強的續航力。在加油機的不斷支援下，該機理論上可維持飛行整整一周而不需落地；美軍甚至曾實測過連續滯空飛行35.4小時。

此外，這架空中指揮中心內部編制極為龐大，搭載高達112名機組人員，是目前美國空軍所有機種中，人員編制規模最大的機型。