不滿被動挨打！　沙烏地「秘密參戰」轟炸伊朗本土

▲沙烏地皇家空軍（Saudi Air Force）戰鬥機。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

中東戰火持續延燒，且範圍正無聲無息地擴大。消息人士指出，沙烏地阿拉伯為了報復境內多次遭受襲擊，已在今年3月對伊朗發動了多次「未公開」的秘密軍事打擊。這不僅是沙國首度被證實直接攻擊伊朗本土，更顯示出沙烏地在防衛戰略上已轉趨強硬，不再僅僅依賴美國的保護傘。

不滿被動挨打 沙國空軍首度直搗伊朗本土

根據《路透社》報導，兩名西方官員與兩名伊朗官員透露，沙烏地皇家空軍（Saudi Air Force）在3月下旬對伊朗境內發動了數次報復性罷工。這項行動此前從未被媒體揭露，也是沙烏地阿拉伯史上首度直接對區域宿敵伊朗的領土採取軍事行動。

知情官員表示，這些行動純粹是針對沙國遭受襲擊後所進行的「以牙還牙」報復。儘管沙國外交部高階官員在面對路透社詢問時，並未正面承認打擊行動，但伊朗方面也對此保持沉默，雙方似乎對這場秘密行動有著某種默契。

美軍保護傘失靈？海灣國家紛紛「硬起來」

長期以來，沙烏地阿拉伯在軍事上高度仰賴美國保護，但這場開戰至今已10週的衝突，讓沙國看清了現實。

自今年2月28日美國與以色列聯手空襲伊朗後，伊朗隨即展開報復，利用飛彈與無人機襲擊了「海灣阿拉伯國家合作委員會」（GCC）的所有六個成員國，甚至封鎖了荷莫茲海峽，重創全球貿易。

在美軍保護傘無法完全擋下攻擊的情況下，沙烏地不再坐以待斃。除了沙國之外，《華爾街日報》也曾披露阿拉伯聯合大公國（UAE）對伊朗採取了軍事打擊。種種跡象顯示，過去習慣隱忍的海灣君主國，在遭受伊朗蹂躪後，已開始集體反擊。

打完再談 沙烏地「邊打邊和」策略曝光

與阿聯一路走強硬路線的鷹派立場不同，沙烏地阿拉伯採取的是「打擊與外交並行」的精明策略。西方消息人士分析，沙國在發動攻擊後隨即告知伊朗，並威脅若再受襲將進一步報復，這反而促使兩國進行了密集的外交接觸。

國際危機組織（ICG）專家瓦埃茲（Ali Vaez）認為，這種「先打擊、後降溫」的模式，顯示雙方都務實地意識到，失控的局勢對誰都沒有好處，因此在衝突螺旋上升前，雙方達成了一種非正式的降溫默契。

衝突未歇 代理人攻擊轉向伊拉克本土

在沙國展現強硬姿態後，攻擊數據出現了明顯變化。根據統計，沙國境內遭受的攻擊次數，從3月底的一週105宗，驟降至4月初的25宗左右。

不過，西方情報顯示，德黑蘭雖然削減了「直接」打擊，但與其結盟的代理人團體仍持續從伊拉克領土向沙國發射投射物。

目前，儘管沙伊兩國仍保持溝通，但局勢依舊緊繃。沙烏地日前已召見伊拉克大使表達強烈抗議，而巴基斯坦也在此敏感時刻部署戰機安撫沙國，並呼籲各方在外交進程中保持克制。