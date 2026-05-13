盧比歐遭制裁怎訪中？　陸官媒「換1個字」神解套

▲美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）隨總統川普（Donald Trump）前往北京訪問，這也是他首度踏上中國土地。不過，由於盧比歐過去曾遭中國兩度實施入境制裁，這次該如何獲准入境也引發外界關注。據悉，中方為了找尋外交轉圜餘地，悄悄在盧比歐姓氏的中文譯名上動了手腳。

改名規避入境禁令

根據《法新社》報導，盧比歐在擔任聯邦參議員期間，因強力捍衛中國人權，曾遭北京當局兩度制裁報復。在川普任命盧比歐為國務卿後，中國政府與官媒在他於2025年1月就職前夕，悄悄更改了盧比歐姓氏首個音節「Lu」的中文譯名用字，由「盧比奧」改稱「魯比奧」。

兩名外交官指出，中方此舉是為了尋求外交上的解決方案。由於在舊有的中文譯名下，盧比歐仍處於包含「入境禁令」在內的制裁名單中，透過更改中文譯名，中方得以繞過制裁限制。目前中國駐美大使館尚未對此做出回應。

昔強力捍衛人權遭報復

現年54歲的盧比歐是一名古巴裔美國人，政治立場堅決反對共產主義。他在國會期間，曾是促成大規模制裁中國法案的核心人物，主因是北京當局涉嫌在新疆對穆斯林少數民族實施強迫勞動；此外，他也多次針對北京打壓香港人權的行為公開發聲。

在國務卿的人事聽證會上，盧比歐曾重申對中立場，形容中國是美國「前所未有的對手」。不過自上任後，盧比歐轉而支持川普的對中路線，將重點放在與習近平建立貿易關係，並淡化了人權議題的討論。

明確承諾不拿台灣當籌碼

雖然在部分議題上與川普保持一致，但盧比歐對台灣的態度讓台方吃下定心丸。他在去年曾明確表示，川普政府不會為了與北京達成貿易協議，而拿台灣的未來進行談判。

美國國務院官員證實，盧比歐此次是隨同川普出訪，並被目擊在安德魯斯空軍基地（Andrews Air Force Base）與總統一同登上海軍陸戰隊一號（Marine One）與空軍一號（Air Force One）。