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黃仁勳「年薪慘跌27%」　變相減薪原因曝

▲▼輝達執行長黃仁勳以高EQ回應是首受川普邀請陪同訪中。（圖／路透）

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

根據輝達（Nvidia）最新監管文件顯示，執行長黃仁勳在2026會計年度的總薪酬出現明顯下滑，減幅高達27%，主因與其薪資結構中佔比最大的股票獎勵價值縮水有關。

「股權獎勵」大減36%成關鍵

根據《彭博》報導，於12日公布的監管申報文件顯示，在截至今年1月25日的2026會計年度中，黃仁勳的總薪酬降至3630萬美元（約台幣11.7億元）。其中，身為酬勞核心的「股權獎勵」（Equity awards）下滑了36%，總額為2480萬美元。

對比2025會計年度，黃仁勳當時獲得的股票獎勵價值高達3880萬美元，帶動其年度總薪酬飆升至4990萬美元（約台幣16.1億元）。

股價漲勢放緩　落後主要晶片對手

即便輝達目前仍是全球市值最高的公司，但其股價的爆發性成長力道在過去一年已逐漸趨緩。回顧其表現，輝達股價在2023年翻漲三倍，2024年也漲逾一倍，但到了去年漲幅收斂至39%。

進入2026年至今，輝達股價上漲約18%，這使其成為主要晶片大廠中，成長速度相對緩慢的一員，進而影響了執行長的股權價值。

基本薪資與獎金維持穩定

儘管總薪酬因股權縮水而減少，但黃仁勳的其他待遇並無太大波動。他在2026會計年度的本薪幾乎維持不變，固定在150萬美元；而其「非股權激勵計畫酬金」同樣保持平穩，金額為600萬美元。

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