川普赴中　強調伊朗、烏克蘭戰爭即將結束

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普於美東時間12日下午（台灣時間13日上午）啟程前往中國訪問，預計與中國國家主席習近平舉行峰會。川普離開白宮前表示，雙方都期待這次會面，並稱「許多好事即將發生」；他還說，俄烏戰爭與伊朗戰爭都將很快結束。

川普與團隊啟程前往中國



綜合外電報導，川普12日下午搭乘直升機離開白宮，前往安德魯聯合基地（Joint Base Andrews），再搭乘總統專機「空軍一號」（Air Force One）飛往中國展開國是訪問。

根據白宮資訊，此行隨團成員包括國務卿魯比歐（Marco Rubio）、戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）及貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）等人。

川習會台灣時間14日舉行

川普團隊預計於台灣時間13日晚間抵達北京，並於14日至15日與習近平舉行會談。這也是川普自2017年後，再次以美國總統身分訪問中國。

川普認為烏克蘭戰爭與伊朗戰爭即將結束

川普離開白宮前受訪時表示，他將與習近平針對伊朗問題進行長時間討論，但強調自己不需要中國協助美國處理伊朗問題。

談到習近平時，川普表示，「我認為他表現不錯」，並稱兩人一直相處良好，「他是我的朋友」。

不過，川普也表示，「老實說，伊朗不是我們最主要的討論內容」，接著轉而談及俄烏戰爭，稱他相信俄羅斯與烏克蘭最終將達成共識。

川普說，「我確實認為烏克蘭戰爭即將結束。」這番說法也呼應俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）日前聲稱俄烏衝突「正在走向終結」的發言。