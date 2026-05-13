不只馬斯克！美企CEO集體出動　隨川普訪中「盼監管解套」

▲美國總統川普（Donald Trump）將與中國領導人習近平會晤。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）將與中國領導人習近平會晤，由特斯拉（Tesla）、Meta與貝萊德（BlackRock）等指標性企業領軍的美國商務代表團也隨同出訪。與以往講求貿易大單的氛圍不同，這群執行長們這次帶著「實質訴求」而來，希望能解決在中國市場面臨的監管阻礙與供應鏈難題。

不再只是看熱鬧 美企執行長帶著「具體清單」談判

根據《路透社》報導，白宮官員證實，包含特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）、貝萊德執行長芬克（Larry Fink）、萬事達卡（Mastercard）與Visa在內的十多家企業高層，將於14日、15日隨同川普訪問北京。

知情人士透露，這次出訪與2017年講究排場和簽署巨額貿易協議的模式大相徑庭，代表團規模縮減，目的在於推進長期以來的商業優先事項。

榮鼎集團（Rhodium Group）策略師古戎（Reva Goujon）指出，除了波音（Boeing）與嘉吉（Cargill）涉及採購協議外，其他公司主要是為了針對關鍵投入的供應問題提出要求，並希望藉此向北京傳達訊息，「若想吸引投資，中國必須成為可靠的夥伴，而非將供應鏈武器化。」

▲特斯拉執行長馬斯克將隨行訪中。（圖／達志影像／美聯社）



特斯拉、Meta各有難關 尋求中國監管「亮綠燈」

在科技領域，美企面臨的挑戰已超出商業交易。Meta目前正急於處理中國國家發展和改革委員會的一項命令，該命令要求其撤銷對AI新創公司Manus超過20億美元的收購案，主因是北京當局正加強對美資投入本土頂尖科技企業的審查。

特斯拉則面臨多重壓力，中國正考慮限制太陽能製造設備出口至美國，這可能衝擊特斯拉在美國本土的擴產計畫。

此外，馬斯克也致力於爭取中國監管機構批准其「全自動輔助駕駛系統」（FSD）在當地落地。雖然馬斯克坦承技術出口限制帶來困難，但他對今年能獲得中國批准持樂觀態度。

金融巨頭也參一咖 萬事達卡、Visa盼搶進支付市場

除了科技業，華爾街巨頭也希望藉此突破監管高牆。萬事達卡與Visa兩大支付巨頭期盼能改善其在中國支付市場的地位。

據悉，萬事達卡希望美方政府能協助遊說，增加其在中國合資企業的持股比例；而尚未獲得清單許可的Visa，更傳出希望能以100%全外資持股的空前模式，爭取未來合資執照。

此外，花旗集團執行長范潔恩（Jane Fraser）與高盛執行長蘇德巍（David Solomon）也隨團出訪，持續爭取全資證券經紀商執照等資本市場准入機會。

地緣政治緊張下的挑戰 「實質訴求」成加入門檻

消息人士直言，加入這次代表團的門檻，就是必須具備能達成具體成果的「實質訴求」。目前許多美企在中國處境艱難，例如基因定序龍頭英美納（Illumina），儘管北京已解除其出口禁令，但該公司仍被列在「不可靠實體清單」中，導致中資企業購買其儀器仍需官方審核。

雖然外界預期美中雙方可能在峰會期間達成農業協議，擴大穀物與肉類採購，但市場觀察人士認為，除了既有的協議外，短期內恐難見到大規模的新大豆採購合約。

美企執行長們這回親自上陣，目標是利用這場峰會創造的政治空間，加速那些陷入僵局的監管對話。