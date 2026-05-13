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不只馬斯克！美企CEO集體出動　隨川普訪中「盼監管解套」

中美,美中,中美關係,美中關係,川普與習近平,川習,習川,習近平與川普▲▼2025年10月30日，美國總統川普和中國國家主席習近平在韓國釜山金海國際機場舉行雙邊會晤，這次會晤是在亞太經合組織（APEC）峰會期間舉行的。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）將與中國領導人習近平會晤。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）將與中國領導人習近平會晤，由特斯拉（Tesla）、Meta與貝萊德（BlackRock）等指標性企業領軍的美國商務代表團也隨同出訪。與以往講求貿易大單的氛圍不同，這群執行長們這次帶著「實質訴求」而來，希望能解決在中國市場面臨的監管阻礙與供應鏈難題。

不再只是看熱鬧　美企執行長帶著「具體清單」談判

根據《路透社》報導，白宮官員證實，包含特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）、貝萊德執行長芬克（Larry Fink）、萬事達卡（Mastercard）與Visa在內的十多家企業高層，將於14日、15日隨同川普訪問北京。

知情人士透露，這次出訪與2017年講究排場和簽署巨額貿易協議的模式大相徑庭，代表團規模縮減，目的在於推進長期以來的商業優先事項。

榮鼎集團（Rhodium Group）策略師古戎（Reva Goujon）指出，除了波音（Boeing）與嘉吉（Cargill）涉及採購協議外，其他公司主要是為了針對關鍵投入的供應問題提出要求，並希望藉此向北京傳達訊息，「若想吸引投資，中國必須成為可靠的夥伴，而非將供應鏈武器化。」

▲▼ 特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／達志影像／美聯社）

▲特斯拉執行長馬斯克將隨行訪中。（圖／達志影像／美聯社）

特斯拉、Meta各有難關　尋求中國監管「亮綠燈」

在科技領域，美企面臨的挑戰已超出商業交易。Meta目前正急於處理中國國家發展和改革委員會的一項命令，該命令要求其撤銷對AI新創公司Manus超過20億美元的收購案，主因是北京當局正加強對美資投入本土頂尖科技企業的審查。

特斯拉則面臨多重壓力，中國正考慮限制太陽能製造設備出口至美國，這可能衝擊特斯拉在美國本土的擴產計畫。

此外，馬斯克也致力於爭取中國監管機構批准其「全自動輔助駕駛系統」（FSD）在當地落地。雖然馬斯克坦承技術出口限制帶來困難，但他對今年能獲得中國批准持樂觀態度。

金融巨頭也參一咖　萬事達卡、Visa盼搶進支付市場

除了科技業，華爾街巨頭也希望藉此突破監管高牆。萬事達卡與Visa兩大支付巨頭期盼能改善其在中國支付市場的地位。

據悉，萬事達卡希望美方政府能協助遊說，增加其在中國合資企業的持股比例；而尚未獲得清單許可的Visa，更傳出希望能以100%全外資持股的空前模式，爭取未來合資執照。

此外，花旗集團執行長范潔恩（Jane Fraser）與高盛執行長蘇德巍（David Solomon）也隨團出訪，持續爭取全資證券經紀商執照等資本市場准入機會。

地緣政治緊張下的挑戰　「實質訴求」成加入門檻

消息人士直言，加入這次代表團的門檻，就是必須具備能達成具體成果的「實質訴求」。目前許多美企在中國處境艱難，例如基因定序龍頭英美納（Illumina），儘管北京已解除其出口禁令，但該公司仍被列在「不可靠實體清單」中，導致中資企業購買其儀器仍需官方審核。

雖然外界預期美中雙方可能在峰會期間達成農業協議，擴大穀物與肉類採購，但市場觀察人士認為，除了既有的協議外，短期內恐難見到大規模的新大豆採購合約。

美企執行長們這回親自上陣，目標是利用這場峰會創造的政治空間，加速那些陷入僵局的監管對話。

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