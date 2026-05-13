美中罕見同調！ 川習會前達共識　反對在荷莫茲徵收通行費

▲美中雙方皆明確反對任何國家在荷莫茲海峽徵收航運通行費。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

在美國總統川普與中國國家主席習近平會晤前夕，美中罕見達成一項重大共識。美國國務院官員透露，雙方皆明確反對任何國家在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）徵收航運通行費，這顯示美中正試圖尋求共同點，集結國際壓力要求伊朗放棄對該水道的掌控。

美中高層罕見同調 盧比歐、王毅熱線談定

根據《路透社》報導，美國國務院12日證實，國務卿盧比歐（Marco Rubio）已在4月的電話會議中，與中國外交部長王毅深入討論此議題。

國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）指出，「雙方一致認為，不應允許任何國家或組織，對通過荷莫茲海峽等國際水道的行為徵收通行費。」

過去美國國務院通常會針對此類通話提供紀要，但此次打破慣例，直到現在才公開討論內容。中國駐美大使館發言人劉鵬宇並未反駁美方的說法，僅強調確保通行無阻符合國際利益，「維持該地區安全穩定、確保通行無阻，符合國際社會的共同利益。」

伊朗封鎖貿易命脈 全球能源市場巨震

自今年2月28日以色列與美國聯手對伊朗發動空襲後，伊朗採取報復手段，近乎完全封鎖荷莫茲海峽這條貿易命脈。由於該海峽在戰前承載了全球五分之一的石油與瓦斯供應量，此次關閉已對全球能源市場造成劇烈衝擊。

德黑蘭當局目前強硬要求，必須獲得在該水道徵收通行費的權利，才願意考慮結束戰爭。然而，儘管中國官員公開譴責美國的海上封鎖行為，但在「徵收通行費」一事上，目前仍避而不談，並與美方達成反對共識。

通行費成談判籌碼 川普轉向「全面開放」

消息人士透露，盧比歐在與王毅的對話中，特別提到中國船隻可能面臨支付通行費的前景，此舉顯然是為了促使身為伊朗主要原油買家的北京當局，能對德黑蘭施加更多壓力。

事實上，美國總統川普對通行費的態度也曾搖擺，他一度提出美國可自行收取費用或與伊朗合作收費，但在面臨國內外的強烈反彈後，白宮已修正立場，改為支持荷莫茲海峽在「無限制條件」下全面開放。