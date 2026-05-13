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川普急著達成協議　以色列憂：恐和伊朗談到一個爛交易

▲美國總統川普與以色列總理納坦雅胡。（圖／路透）

▲美國總統川普與以色列總理納坦雅胡。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

多名以色列消息人士表示，以色列擔憂美國總統川普可能在未處理部分核心爭議前，就與伊朗達成協議，導致這場戰爭目標無法全部達成。

以色列憂川普厭倦談判　最後草草了事

CNN引述消息人士指出，若協議讓德黑蘭保留部分核計畫，同時避談彈道飛彈與區域代理人武裝等問題，以色列將認為戰爭目標並未完全達成。

其中一名以色列消息人士表示，「最主要的擔憂是，川普會對談判感到厭倦，最後急著達成任何形式的協議，甚至在最後一刻作出讓步。」

雖然美方官員已向以色列保證，伊朗高濃縮鈾庫存問題將被納入談判，但消息人士稱，目前看來彈道飛彈與伊朗代理人網路未被列入協議核心內容，「這是非常嚴重的問題」。

在這場戰爭期間，伊朗曾向以色列及波灣阿拉伯國家發射超過1000枚彈道飛彈，並出動大量無人機攻擊。

以色列憂伊朗再起

以色列官員認為，若協議未處理伊朗部分關鍵軍事能力，卻同時解除經濟壓力，將可能協助伊朗政權穩定局勢，並重新獲得大量資金。

報導指出，這也凸顯川普與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）之間的落差。川普似乎不願重啟戰爭，但納坦雅胡擔憂，戰事可能在未完成所有原始目標前就提前結束。

白宮發言人威爾斯（Olivia Wales）指出，「伊朗的彈道飛彈已遭摧毀、生產設施被拆除、海軍遭重創，其代理人勢力也已被削弱。」她說伊朗很清楚目前的局勢無法長久持續，並稱所有籌碼都在川普手裡。

威爾斯還表示，美國對伊朗港口實施封鎖後，伊朗每天損失約5億美元（約新台幣158億元），並稱華府正透過「經濟怒火行動」（Operation Economic Fury）持續對伊朗施壓。

不過，報導指出，美伊是否能真正達成終戰協議仍充滿變數。雙方在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）重啟航運，以及伊朗核計畫未來安排等問題上，仍存在重大分歧。

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