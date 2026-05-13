見習近平談伊朗戰爭　川普：我不覺得需要中國幫忙

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國總統川普12日表示，儘管與伊朗達成持久和平協議的希望趨於渺茫，且德黑蘭當局正加強對荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的掌控，但他不認為結束這場戰爭需要中國的幫助。川普更強硬表態，不論是透過和平手段還是其他方式，「我們橫豎都會贏」。

川普赴京前放話：我不需要中國幫忙

根據《路透社》報導，在即將前往北京參加高層峰會前夕，川普（Donald Trump）向記者表示，他認為不需要聯手中國國家主席習近平來解決這場衝突，「我不覺得我們在伊朗問題上需要任何幫助，我們橫豎都會贏。」

雖然川普本週仍會與習近平討論戰事，外界也預期他會敦促中方說服德黑蘭與華府達成協議，但川普顯然想展現主導權。

目前美方的要求包括結束伊朗的核計畫及解除對海峽的封鎖；而伊朗則要求戰爭賠償、結束美方封鎖，並要求包括黎巴嫩在內的所有戰線全面停火，川普對此嗤之以鼻，痛批這些立場簡直是「鬼話」。

伊朗強化荷莫茲海峽掌控 油價飆破107美元

儘管雙方曾達成脆弱的停火協議，但生效一個多月以來毫無進展。知情人士指出，伊朗正與伊拉克及巴基斯坦達成出口石油與液化天然氣（LNG）的協議，此舉將使德黑蘭對荷莫茲海峽的控制走向「常態化」。

受此僵局影響，荷莫茲海峽目前基本上處於封閉狀態，導致布蘭特原油期貨價格飆升，衝破每桶107美元。美國中央司令部表示，航空母艦林肯號（Abraham Lincoln）持續在阿拉伯海執行封鎖，目前已截獲65艘商船改道，並癱瘓了另外4艘船隻。

德黑蘭立場強硬 擴大封鎖區舉行演習

面對壓力，伊朗官方依然態度強硬。伊斯蘭革命衛隊官員指出，伊朗已擴大對荷莫茲海峽的定義範圍，將其延伸至東起賈斯克市（Jask）、西至斯里島（Siri Island）的區域。伊朗國家電視台也報導，革命衛隊已在德黑蘭舉行以「對抗敵人」為中心的軍事演習。