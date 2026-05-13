23歲女子陳屍大阪飯店　嫌犯疑為熟人：有掐脖但不想殺她

▲大阪一間飯店發現1名23歲女性遺體，警方日前逮捕1名29歲男子，他向警方坦承「有掐住她的脖子」，但否認無殺人意圖。（圖／鏡週刊提供，下同）

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日本大阪一間飯店發現1名23歲女性遺體，警方日前逮捕1名29歲男子，他向警方坦承「有掐住她的脖子」，但否認無殺人意圖。警方認為死者與嫌犯可能是熟人，目前正進一步調查兩人的詳細關係。

綜合《產經新聞》報導，大阪市南區一間飯店發現1具女性遺體，大阪府警搜查一課於5月10日宣布，以涉嫌強盜殺人罪逮捕1名住在三重縣的29歲兼職男子森雄靖。案件於9日凌晨5時許曝光，是因為1名男子前往警署報案，聲稱「可能有女性遭到殺害」。據悉，森雄靖曾向1名女性友人暗示自己與案件有關，而前往報案的男子則是與該名女子相談後才向警方通報。

警方表示，森雄靖涉嫌於8日晚間在中央區難波的一間飯店內，以某種方式殺害1名女子，並奪走對方名下的個人編號卡。警方追查後逐漸確認森嫌涉案，隨即展開追查行蹤，最終於9日晚間於京都市內一間飯店將其逮捕。警方表示，森嫌在偵訊時坦承「有掐住她的脖子」，但對部分犯行予以否認，稱「並沒有強奪財物，也沒有打算殺死她」。

辦案相關人士透露，現場遺留疑似屬於死者的錢包，但裡面並無紙鈔與信用卡，至於個人編號卡則在飯店外的其他地點被發現。大阪府警搜查一課於5月12日公布司法解剖結果，確認死者為住在大阪市西區的23歲女性，死因則為窒息，而死者頸部前方有多處如手指尖大小的變色痕跡，判定為他殺，可能是遭人徒手掐頸致死，臉部另外也有其他外傷。



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