美伊戰爭開支「飆破9300億」　五角大廈：還沒算基地重建費

▲美軍在伊朗戰爭中，大量消耗愛國者飛彈。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

五角大廈高層官員13日向國會議員透露，美軍針對伊朗的「史詩怒火」（Operation Epic Fury）軍事行動開支已飆升至290億美元（約台幣9368億元），且這筆驚人的帳單竟然還未包含美軍在中東受損基地的重建費用。

裝備維修成本攀升 支出比預期多出40億美元

根據Politico報導，五角大廈代理審計長赫斯特（Jules Hurst）出席眾議院與參議院撥款委員會的預算聽證會時指出，目前戰爭成本的最新估算值為290億美元，相較於政府上個月向議員通報的250億美元，又增加了40億美元。

赫斯特在聽證會上與國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、參謀首長聯席會議主席凱恩將軍（Gen. Dan Caine）共同作證。

他解釋，成本增加的主因在於軍方對設備的維修與汰換成本有了更精確的估算，這筆帳單除了設備費，還包含了第一線的作戰成本與大量彈藥開銷。

▲五角大廈代理審計長赫斯特（左）出席眾議院與參議院撥款委員會的預算聽證會，國防部長赫格塞斯（中）與參謀首長聯席會議主席凱恩將軍（右）共同作證。（圖／路透）



中東基地受損尚未列入 民主黨砲轟：數據低得可疑

值得注意的是，這筆290億美元的開支僅是冰山一角，因為內容並未納入美國在中東遭伊朗反擊受損設施的修復費用。赫斯特直言，「我們還不知道未來的兵力部署會是如何，也不確定這些基地要如何重建，甚至不知道盟友與合作夥伴會分擔多少百分比的重建預算。」

對此，民主黨參議員強烈抨擊川普政府刻意低估這場「看不見盡頭」的戰爭成本。

參議院撥款委員會民主黨領袖莫瑞（Patty Murray）狠酸這份數據低得可疑，「你們正拿著許多家庭辛苦工作的納稅錢投入一場被強烈反對的戰爭，還讓民眾被迫支付更貴的油價，結果你們連戰爭的開照明細都交不出來。」

力挺川普 赫格塞斯：防止伊朗取得核武更重要

面對國會的質疑，國防部長海格塞斯（Pete Hegseth）則強力護航。他辯稱，與伊朗取得核武的潛在代價相比，目前的戰爭支出是值得的，「總統願意做出具歷史意義且英勇的抉擇來對抗威脅，這勢必會帶來成本，我們也認可這一點。」

目前，川普政府正積極遊說國會通過破紀錄的1.5兆美元（約台幣48兆元）年度國防預算。然而，這筆天文數字預算中竟然還不包含為了填補伊朗戰爭錢坑而即將提出的「追加預算」。

雖然白宮尚未正式提交申請，但根據戰爭爆發以來的相關報導指出，這筆潛在的追加預算包裹方案，總額恐高達2000億美元（約台幣6.4兆元）。

民主黨籍參議員里德（Jack Reed）強硬表示，在五角大廈交代清楚現有經費流向之前，國會很難在資訊不足的情況下，再次同意撥發巨額的追加款項。