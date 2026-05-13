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俄稱「薩爾馬特洲際飛彈」試射成功可攜核彈頭　普丁：年底部署

▲俄國防部公布薩爾馬特最新試射畫面。（圖／路透）

▲俄國防部公布薩爾馬特最新試射畫面。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

俄羅斯12日宣稱成功試射新型洲際彈道飛彈「薩爾馬特」（Sarmat），總統普丁（Vladimir Putin）表示，俄軍將於今年底正式部署，並形容這是「世界最強大的飛彈系統」。

綜合外電報導，俄羅斯歷經多年延期與測試挫敗後，終於推進薩爾馬特部署計畫。這款飛彈可搭載核彈頭，設計射程足以打擊數千公里外的美國與歐洲目標。

普丁在電視談話中表示，薩爾馬特可攜帶的彈頭威力超過西方同級飛彈4倍，射程超過3萬5000公里。他說，「它擁有突破所有現有與未來反飛彈防禦系統的能力。」

在獲知試射成功後，普丁表示，「這是世界最強大的飛彈系統」，並稱薩爾馬特將於今年底進入「戰備值勤」。俄羅斯官方電視台也播出戰略飛彈部隊司令卡拉卡耶夫（Sergei Karakayev）向普丁報告試射成功的畫面。

不過，西方安全分析人士認為，普丁對俄國部分新世代核武性能有所誇大。薩爾馬特屬於普丁2018年提出核武現代化計畫的一部分，但西方專家指出，該型飛彈過去多次試射失敗，包括2024年9月一次測試甚至在發射井炸出巨大坑洞。

自2022年俄烏戰爭爆發以來，普丁多次強調俄羅斯核武庫規模與威力，西方認為此舉意在警告歐美不要過度介入支援烏克蘭。

此外，美俄之間的《新戰略武器裁減條約》（New START）已於今年2月到期失效，全球兩大核武強權之間的重要軍備限制也隨之解除。儘管雙方之後同意重啟高層軍事對話，但目前仍無跡象顯示條約將續簽或延長。

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