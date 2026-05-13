睽違9年訪中！　川普稱「習近平是我好友」：許多好事將發生

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普於當地時間12日下午正式啟程，暌違9年訪問中國，預計與中國國家主席習近平展開受矚目的「川習會」。他在離開白宮前向媒體展現出極佳心情，不僅稱讚習近平是他的「朋友」，更語帶玄機地預告，這趟旅程將會有「許多好事即將發生」。

登機前心情大好 川普讚習近平：我們一直很合得來

川普12日下午從白宮搭乘直升機前往安德魯聯合基地（Joint Base Andrews），在登上總統專機「空軍一號」前接受媒體聯訪。談到即將到來的訪中行程，川普顯得信心十足，他透露自己早已與習近平通過電話，雙方都非常期待這次會面。

川普在現場大打「友情牌」，直言習近平是他的好友，「一直以來他都是與我們處得來的人。」他強調，這將是一趟令人興奮的國事訪問，更預告雙方將有很好的對話，「許多好事即將發生」，不過他並未對「好事」的具體內容多作說明。

重量級幕僚隨行 預計13日晚間抵達北京

根據白宮公布的陪同名單，川普此次訪中陣容堅強，成員包括國務卿盧比歐（Marco Rubio）、戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）以及貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）等重量級官員。

川普一行預計於中國時間13日晚間抵達北京。這不僅是川普繼2017年首個任期訪問中國後，再度以美國總統身份踏上中國領土，也是美中元首近年來難得的實體會晤。雙方預計於14日與15日進行密集會談。

聚焦台海與美伊戰爭 川普擬談對台軍售

針對外界關注的會談焦點，川普證實將與習近平深入討論伊朗戰爭議題，並進行「長談」。此外，他在出發前一日也於白宮橢圓形辦公室提到，台灣議題在會談中「總會」被提及，他更計畫直接與習近平討論「美國對台軍售」的敏感議題。

川普坦言，「習主席並不希望我們進行軍售，但我會跟他談這件事，這是我準備討論的眾多議題之一。」

外界預期難有突破 專家：盧比歐將是關鍵

儘管川普對外表現樂觀，但《美聯社》指出，美中之間長期存在的貿易戰、台海局勢以及美伊停火等結構性矛盾，恐難透過單次會晤就達成重大突破。

前美國在台協會（AIT）理事主席、布魯金斯研究所資深研究員卜睿哲（Richard Bush）分析指出，川普在台灣議題上能有多少發揮空間，部分取決於隨行的國務卿盧比歐。他認為，盧比歐若能針對細節做好充分準備，將有助於川普應對習近平可能提出的各項要求。