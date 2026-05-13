Google傳聯手SpaceX布局太空資料中心　「軌道運算」AI新戰場

▲Google搶進太空。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

知情人士表示，Google正與SpaceX洽談合作，研究將資料中心設備送入太空軌道，布局下一代「太空資料中心」基礎設施。若合作成形，不僅讓兩大科技巨頭進一步深化合作，也將替SpaceX預計今夏的IPO增添市場想像空間。

Google積極搶進太空軌道

《華爾街日報》（Wall Street Journal）引述知情人士指出，Google除與SpaceX接觸外，也同步與其他火箭發射業者洽談合作可能性，顯示Google正積極推進軌道資料中心計畫。

Google去年已公布代號「Project Suncatcher」的太空運算計畫，預計最快2027年前發射首批原型衛星，並與衛星影像公司Planet Labs合作開發相關設備。Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）去年曾表示，公司初期會先把小型伺服器設備送上軌道測試，再逐步擴大規模，並預期未來10年太空資料中心將成為更普遍的基礎建設模式。

Google早就是SpaceX股東

值得注意的是，Google本身也是SpaceX早期投資人之一。根據監管文件，Google目前持有SpaceX約6.1%股權，而Google高層哈里森（Don Harrison）也在SpaceX董事會任職，雙方原本就具有深厚的資本與策略關係。

太空資料中心是未來重大戰場之一

對SpaceX而言，軌道資料中心已成為公司上市前的重要成長故事。執行長馬斯克（Elon Musk）近來多次將「太空運算」形容為公司下一個重大戰場。市場普遍預期，SpaceX今年夏季上市後，可能成為史上規模最大的IPO之一。

SpaceX近期也積極為相關布局鋪路。公司今年稍早已向美國監管機構申請，規劃未來最多發射100萬顆衛星，用於軌道資料中心建設。

此外，SpaceX上周也宣布與AI新創Anthropic合作，預計在5月底前提供300兆瓦新運算能力，部署超過22萬顆輝達（Nvidia）GPU，並透露Anthropic也有意參與太空資料中心合作。

業界人士指出，太空資料中心之所以受到關注，主因是地面資料中心正面臨土地、電力與環境壓力。理論上，軌道資料中心可透過太陽能板直接供電，降低能源限制與碳排問題。

不過，衛星散熱、維修、延遲與高昂建置成本等工程挑戰依然巨大，也讓部分專家對其商業可行性抱持保留態度。