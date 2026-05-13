SpaceX預告第12次飛行測試：首度啟用新一代星艦與超重型火箭

▲SpaceX星艦巨型火箭。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

太空探索公司SpaceX宣布，「星艦」（Starship）第12次飛行測試最快將於5月19日傍晚5時30分（台灣時間5月20日上午6時30分），直播預計於發射前約30分鐘開始。

啟用新一代星艦與超重型火箭

SpaceX表示，這次任務將首度啟用新一代星艦與「超重型」火箭，並搭載最新版本猛禽（Raptor）引擎，同時從星際基地全新設計的發射台升空。

此次飛行測試的主要目標，是首次在真實飛行環境中驗證多項重大升級，包括星艦、「超重型」火箭、猛禽引擎及發射台系統，為未來全面且快速重複使用鋪路。

預計降落「美國灣」外海

「超重型」火箭助推器此次任務重點，將測試發射、爬升、級間分離、返航點火與降落點火等程序，最後預計降落於「美國灣」（Gulf of America）外海指定區域。由於此次為大幅改版後首次飛行，助推器不會嘗試返回發射場進行機械臂回收。

將進行多項測試與部署衛星

上層星艦則將進行多項太空與重返大氣層測試，包括部署22枚Starlink模擬衛星，其尺寸與下一代Starlink衛星相近。最後兩枚模擬衛星還將掃描Starship隔熱罩並回傳影像，協助測試未來返航前檢查隔熱層的方法。

SpaceX指出，Starship部分隔熱磚已刻意塗成白色，以模擬隔熱磚缺失狀態，同時作為影像辨識目標。此外，飛行期間也計畫在太空中重新點燃一具猛禽引擎。

在重返大氣層階段，SpaceX還刻意移除一片隔熱磚，以測試周邊隔熱磚在缺損情況下承受的空氣動力負荷差異。

Starship最後還將執行多項實驗性操作，包括刻意讓尾翼承受極限壓力，以及模擬未來返回Starbase時所需的大角度動態轉向飛行。