晶片股獲利了結出貨！美股費半重摔超過3%　台積電ADR跌1.79％

▲美股12日賣壓沉重，晶片股成重災區。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導

通膨再起、美伊緊張情勢交織下，資金轉趨保守，科技與晶片族群遭逢獲利了結賣壓沉重，美股週二陷入狹幅震盪，指數表現分歧，市場情緒偏向觀望。台積電ADR（TSM）跌7.26美元或-1.79％、收397.28美元；輝達（NVDA）反漲1.34美元或0.61％、收220.78美元。

晶片股成為重災區，高通走弱拖累費城半導體指數大跌逾3%，那斯達克指數收低約0.7%，標普500小幅回落0.1%，自高檔拉回，道瓊工業指數則在震盪中勉強守住漲幅。

投資人目光聚焦美國4月消費者物價指數，核心通膨升幅高於預期，整體CPI年增3.8%，寫下近一年最大漲幅。分析認為，在能源價格受荷姆茲海峽風險推升、加上就業數據強勁下，聯準會今年降息空間恐被進一步壓縮。

地緣政治同樣干擾盤勢。美國總統川普（Donald Trump）啟程訪中，將與中國國家主席習近平會談，議題涵蓋貿易、AI、出口管制與台海。隨行的還有特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）與蘋果執行長庫克（Tim Cook）等企業領袖。同時，美伊談判僵持，川普直言停火「非常脆弱」，不排除以任何方式因應衝突。

道瓊工業指數上漲 56.09 點，或 0.11%，報 49,760.56 點。

那斯達克指數下跌 185.92 點，或 0.71%，報 26,088.20 點。

S&P 500 指數下跌 11.88 點，或 0.16%，報 7,400.96 點。

費城半導體指數下跌 363.78 點，或 3.01%，報 11,717.26 點。