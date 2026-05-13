中駐美大使川習會前喊話　反對美台軍售、美勿干涉兩岸中國人事務

▲中國駐美大使謝峰。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普即將訪問北京前夕，中國駐美大使謝鋒接受獨家專訪時再次強調中方立場，指台灣是中國領土不可分割的一部分，並稱中國反對美台官方往來與軍售，「是很自然的一件事」。

《新聞周刊》（Newsweek）報導，川普預計於北京時間13日晚間抵達中國，14日與中國國家主席習近平舉行峰會。謝鋒在川習會前，再度重申北京對台立場。

謝鋒稱，世界上只有一個中國，台灣屬於中國領土，而「一中原則」是戰後國際秩序的重要部分，也是國際共識。他指稱，「九二共識」是兩岸交流與台海和平穩定的基礎，其核心精神就是體現「一中原則」與反對台獨。

謝鋒提到，美國在中美建交公報中承認中華人民共和國是唯一合法中國政府，因此中國反對任何形式的美台官方互動與軍售，是合理立場。他並舉例稱，若有外國向尋求獨立的美國州政府出售武器，甚至派政治領袖訪問該州，美國也不可能接受。

此外，謝鋒還提到國民黨主席鄭麗文日前訪中並與習近平會面，稱這顯示「兩岸中國人有能力處理自己的事務」。

謝鋒最後呼籲，美方應真正支持「一中原則」，並依據中美三個聯合公報採取具體行動，因為台灣問題是中美關係最大的障礙，也可能成為兩國衝突根源。