NOKIA擋下宏碁、華碩專利訴訟　英國上訴成功

▲NOKIA 諾基亞。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導

專利授權爭議出現重大反轉。芬蘭通訊巨頭「諾基亞」公司（Nokia）今日在英國倫敦上訴法院取得關鍵勝利，成功擋下由台灣科技大廠「宏碁」與「華碩」發起的專利訴訟。此案涉及全球影像編碼技術的授權糾紛，上訴法院的裁定意味著雙方原定於 6 月及 7 月的法庭審理將正式取消，宏碁與華碩暫時受挫。

倫敦高院判決遭推翻

這場法律戰起因於宏碁與華碩去年 6 月在倫敦對諾基亞提出訴訟，主張諾基亞應以「合理且無歧視」（FRAND）條款進行授權。先前倫敦高等法院曾做出有利於兩家台灣廠商的判決，認定諾基亞身為有意願之授權人，在法院最終裁定條款前應同意臨時授權。然而，諾基亞隨即提出上訴挑戰，質疑該判決的合理性。

▲Nokia,諾基亞。（圖／路透）

上訴法院今日裁定永久「中止」此案件，實際上等同於終結了宏碁與華碩針對諾基亞的法律訴訟。法官指出，由於諾基亞已提議依照仲裁決定之 FRAND 條款授權兩家台廠使用專利，這表示雙方在倫敦的法律行動已無繼續進行的必要，成功阻止了訴訟程序的推進。

全球多國同步提告

諾基亞發言人對此結果表示滿意，確認原定的審理計畫全數作廢。事實上，在兩家台廠於倫敦發難前，諾基亞早已在美國、巴西、德國及印度等地對宏碁與華碩另行提告，展現出強硬的專利保護立場。此前同樣參與訴訟的中國廠商「海信」公司，則已在上訴審理前與諾基亞達成和解。

▲華碩電腦。（圖／華碩提供）

針對此次判決，宏碁與華碩尚未立即回應置評請求。根據 2020 年英國最高法院的指標性判決，英國法院有權設定全球性的 FRAND 授權條款，這也讓倫敦成為電信專利糾紛的熱點戰場。此次諾基亞成功透過仲裁提議止戰，不僅鞏固其在全球影像編碼技術上的話語權，也迫使台灣廠商必須重新評估後續的授權談判策略。