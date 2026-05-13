川習會將登場　川普：會與習近平長談伊朗問題

▲川習會。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普12日表示，他本周訪問北京期間，將與中國國家主席習近平就伊朗問題進行「長談」，並稱俄烏戰爭即將結束，同時矢言營救委內瑞拉所有政治犯。

川普認為俄烏戰爭即將結束

綜合外電報導，川普向記者表示，「我們會對此進行長談。老實說，我認為他（習近平）表現還算不錯。」不過，川普也強調，他不需要習近平協助美方處理與伊朗之間的戰爭問題。

川普還提到，自己相信俄羅斯與烏克蘭最終將達成和解，「我確實認為烏克蘭戰爭即將結束。」

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）日前也曾表示，他認為烏克蘭衝突「正在走向終結」，並稱德國前總理施若德（Gerhard Schroeder）是他較偏好的歐洲對談窗口。

川普矢言營救所有被關押在委內瑞拉的政治犯

此外，川普也表示，將致力營救所有遭關押於委內瑞拉的政治犯，並對華府支持的委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）表達高度信心。

川普被問及委內瑞拉政治犯問題時指出，「我們將努力讓他們全部獲釋。我告訴你們，羅德里格斯做得非常好。」

川普承諾：通膨只是暫時的

另一方面，川普也為自身經濟政策辯護，強調目前美國通膨升高只是「短期現象」，主因是伊朗戰爭推升能源價格。

川普表示，「通膨只是短期的」，並預估目前達3.8%的通膨率，最終將降至1.5%。他還說，「這場戰爭很快就會結束，不會持續太久，屆時你們將看到油價回落。」