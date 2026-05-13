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血洗咖啡廳！怒妻50刀猛刺腥夫「斷命根」　幫凶女婿獲緩刑

58歲妻子A某不滿丈夫外遇，持凶器攻擊丈夫狂刺約50多刀，更殘忍割斷其身體重要部位。示意圖（shutterstock提供）

圖文／鏡週刊

去年震驚南韓社會的仁川江華島「斷根復仇案」12日迎來二審判決。首爾高等法院仁川分院刑事二庭宣判，針對持凶器割除丈夫身體重要部位、涉嫌特殊重傷害等罪名被起訴的58歲妻子A某，駁回其上訴，維持原審判決處以7年有期徒刑。至於受岳母之託協助犯案的女婿B某，則獲得法院法外開恩，由原先的4年有期徒刑改判為3年有期徒刑、緩刑5年。

這起駭人聽聞的案件發生於去年8月1日凌晨，A某在仁川江華郡的1間咖啡廳內，因不滿50多歲的丈夫C某外遇，憤而持凶器攻擊，不僅朝丈夫的臉部及手臂狂刺約50多刀，更殘忍割斷其身體重要部位。當時，40歲的女婿B某也在現場，並涉嫌以膠帶綑綁被害人，協助岳母施暴。所幸C某在緊急送醫接受手術後，目前已脫離生命危險。

在二審審理過程中，檢方曾主張被告具有殺人意圖，並以「事實誤判」為由提起上訴，試圖追究殺人未遂罪。然而，法官在綜合各項證據後表示，難以認定被告具備殺人的不確定故意，因此維持一審「特殊重傷害罪」的定罪標準。針對妻子A某，法院認為儘管其主張量刑過重，但案發至今並無足以變更刑度的特殊情況，因此維持7年重判。

至於女婿B某的部分，二審裁判部則展現了不同的量刑判斷。法官指出，B某是在岳母的要求下才勉強參與，並非主導犯罪的人員，且考量到B某事後已與被害丈夫達成圓滿和解，被害人也表達了原諒之意，因此認為原審刑度稍嫌過重，最終決定給予緩刑機會。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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