德國破獲跨國迷姦組織　核心主嫌多為中國人！北大學霸淪下藥軍師

▲德國破獲跨國性侵組織，加害者利用過量鎮定劑迷暈受害女子，再加以性侵。（示意圖，photoAC）



圖文／鏡週刊

德國近年破獲駭人聽聞的跨國性侵組織，起因是多名女性指控看房時遭侵害，警方追查發現名為「德國駕校」（Fahrschule für Experten in Deutschland）的Telegram群組，成員利用暗語交流下藥、偷拍等惡行，甚至分享大量犯罪心得與虐待影片。最讓外界震驚的是，這群犯罪核心幾乎清一色是中國籍的留學生或專業技術人士。

以分租看房為誘餌迷姦女性

綜合外媒報導，德國慕尼黑地方法院審理一起跨國性侵案，這起震驚德國的案件可追溯至2024年1月，44歲的高學歷IT經理張大鵬，畢業於哈爾濱工業大學，且擁有德國圖賓根大學資訊科技碩士學位，長期在小紅書或微信偽裝成女性，以分租看房為誘餌，用麻醉藥布迷暈受害者後進行性侵並全程錄影。警方查出他早在2021年就開始犯案，並將影片上傳至德國駕校群組分享，最終張大鵬在2024年11月落網，並被法院重判14年有期徒刑。

女友被下藥過重險喪命

另名28歲核心成員蔣中懿是德國慕尼黑工業大學（Technical University of Munich）機器人學碩士，2024年與同居女友小文交往同居期間，至少7次以過量鎮靜劑迷暈對方後施暴，小文曾2度因為藥量過重導致呼吸中斷，最長紀錄將近330秒，沒想到蔣中懿不僅見死不救，還趁她昏迷時加碼餵藥並持續傷害。由於藥物引發暫時性失憶，小文長期被頭暈與記憶斷層困擾，甚至絕望到想結束生命，卻一直以為自己只是患有嚴重的睡眠障礙。最終被法院依2項謀殺未遂、7項嚴重強姦及侵犯私隱等罪判處11年3個月。

北大學霸成夜晚的惡魔

柏林留學背景的周同被群組內封為「白天的上帝，夜晚的惡魔」，涉嫌約會下藥與浴室偷拍多達8名以上女子，遭判處5年9個月。來自上海的32歲男子邵之霆（Zhiting S.）不僅擁有北京大學醫學碩士學位，還在柏林夏里特醫學院攻讀博士，曾是領取國家獎學金並在國際期刊發表論文的北大高材生，未料私下竟是德國駕校群組的犯罪軍師。

共犯畏罪身亡

檢方查出他利用專業背景，在群組內指導如何調配失憶藥水，甚至在他人施暴直播時提供用藥建議以癱瘓受害者反抗能力。此外，他在2019年至2021年間於中國犯下的多起性侵案，也因德國具備域外管轄權而被一併起訴，全案預計於5月中旬宣判。另一名共犯徐開元（Xukaiyuan X.）因負責跨境運藥，德國漢堡落網後已畏罪身亡。

▼「德國駕校」迷姦群組的核心成員多為中國籍留學生或高學歷份子，其中一名甚至利用醫學背景傳授如何迷暈被害女子。（翻攝微博）



稱昏迷受害者死豬

這個群組將犯罪資訊地下化，以犯罪暗語來交流規避查緝，加害者以「司機」（Fahrer）自居，稱呼女性為「汽車」（Autos），並用「汽油」（Tanken）作為迷藥的代號。他們不僅將美貌受害者被標註為「豪華車」（Luxusautos），更把迷暈的被害女性冷血稱作「死豬」（tote Schweine）。

受害者大多是中國女性

根據警方深入調查，受害者足跡橫跨德國各大城市及荷蘭境內，受害群體高度集中於旅德中國女性，對象涵蓋留學生、房東、友人，甚至是成員的親密伴侶。與此同時，德國公共媒體NDR旗下團隊STRG_F歷經年餘的追蹤揭露了一個更龐大的黑暗體系，類似的犯罪群組數量極多，成員規模動輒達數萬人。部分群組更與暗網連結，提供迷藥等鎮靜藥物的網購管道，形成了一條完整的地下犯罪產業鏈。

更多鏡週刊報導

一線女星才剛宣布懷孕！富豪尪驚爆「性侵親弟12年」家族全知情 崩壞毀三觀內幕曝光

科學家揭撞鬼真相 進凶宅冒冷汗、被盯感恐因一種「神祕頻率」

演習驚魂！3隻2.7公尺大腳怪盯場 退役美軍中士親揭25秒驚悚奇遇

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

尊重身體自主權，請撥打110、113。

性侵害就是犯罪，請撥打110、113。