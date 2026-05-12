　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

德國破獲跨國迷姦組織　核心主嫌多為中國人！北大學霸淪下藥軍師

德國破獲跨國迷姦組織　核心主嫌多為中國人！北大學霸淪下藥軍師

▲德國破獲跨國性侵組織，加害者利用過量鎮定劑迷暈受害女子，再加以性侵。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

德國近年破獲駭人聽聞的跨國性侵組織，起因是多名女性指控看房時遭侵害，警方追查發現名為「德國駕校」（Fahrschule für Experten in Deutschland）的Telegram群組，成員利用暗語交流下藥、偷拍等惡行，甚至分享大量犯罪心得與虐待影片。最讓外界震驚的是，這群犯罪核心幾乎清一色是中國籍的留學生或專業技術人士。

以分租看房為誘餌迷姦女性

綜合外媒報導，德國慕尼黑地方法院審理一起跨國性侵案，這起震驚德國的案件可追溯至2024年1月，44歲的高學歷IT經理張大鵬，畢業於哈爾濱工業大學，且擁有德國圖賓根大學資訊科技碩士學位，長期在小紅書或微信偽裝成女性，以分租看房為誘餌，用麻醉藥布迷暈受害者後進行性侵並全程錄影。警方查出他早在2021年就開始犯案，並將影片上傳至德國駕校群組分享，最終張大鵬在2024年11月落網，並被法院重判14年有期徒刑。

女友被下藥過重險喪命

另名28歲核心成員蔣中懿是德國慕尼黑工業大學（Technical University of Munich）機器人學碩士，2024年與同居女友小文交往同居期間，至少7次以過量鎮靜劑迷暈對方後施暴，小文曾2度因為藥量過重導致呼吸中斷，最長紀錄將近330秒，沒想到蔣中懿不僅見死不救，還趁她昏迷時加碼餵藥並持續傷害。由於藥物引發暫時性失憶，小文長期被頭暈與記憶斷層困擾，甚至絕望到想結束生命，卻一直以為自己只是患有嚴重的睡眠障礙。最終被法院依2項謀殺未遂、7項嚴重強姦及侵犯私隱等罪判處11年3個月。

北大學霸成夜晚的惡魔

柏林留學背景的周同被群組內封為「白天的上帝，夜晚的惡魔」，涉嫌約會下藥與浴室偷拍多達8名以上女子，遭判處5年9個月。來自上海的32歲男子邵之霆（Zhiting S.）不僅擁有北京大學醫學碩士學位，還在柏林夏里特醫學院攻讀博士，曾是領取國家獎學金並在國際期刊發表論文的北大高材生，未料私下竟是德國駕校群組的犯罪軍師。

共犯畏罪身亡

檢方查出他利用專業背景，在群組內指導如何調配失憶藥水，甚至在他人施暴直播時提供用藥建議以癱瘓受害者反抗能力。此外，他在2019年至2021年間於中國犯下的多起性侵案，也因德國具備域外管轄權而被一併起訴，全案預計於5月中旬宣判。另一名共犯徐開元（Xukaiyuan X.）因負責跨境運藥，德國漢堡落網後已畏罪身亡。

▼「德國駕校」迷姦群組的核心成員多為中國籍留學生或高學歷份子，其中一名甚至利用醫學背景傳授如何迷暈被害女子。（翻攝微博）

德國破獲跨國迷姦組織　核心主嫌多為中國人！北大學霸淪下藥軍師

稱昏迷受害者死豬

這個群組將犯罪資訊地下化，以犯罪暗語來交流規避查緝，加害者以「司機」（Fahrer）自居，稱呼女性為「汽車」（Autos），並用「汽油」（Tanken）作為迷藥的代號。他們不僅將美貌受害者被標註為「豪華車」（Luxusautos），更把迷暈的被害女性冷血稱作「死豬」（tote Schweine）。

受害者大多是中國女性

根據警方深入調查，受害者足跡橫跨德國各大城市及荷蘭境內，受害群體高度集中於旅德中國女性，對象涵蓋留學生、房東、友人，甚至是成員的親密伴侶。與此同時，德國公共媒體NDR旗下團隊STRG_F歷經年餘的追蹤揭露了一個更龐大的黑暗體系，類似的犯罪群組數量極多，成員規模動輒達數萬人。部分群組更與暗網連結，提供迷藥等鎮靜藥物的網購管道，形成了一條完整的地下犯罪產業鏈。

更多鏡週刊報導

一線女星才剛宣布懷孕！富豪尪驚爆「性侵親弟12年」家族全知情　崩壞毀三觀內幕曝光
科學家揭撞鬼真相　進凶宅冒冷汗、被盯感恐因一種「神祕頻率」
演習驚魂！3隻2.7公尺大腳怪盯場　退役美軍中士親揭25秒驚悚奇遇

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

尊重身體自主權，請撥打110、113。

性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
310 1 5976 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鴻海深夜發重訊！　證實北美部分廠區遭網攻
補教名師陳建宏過世！　公祭資訊曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

血洗咖啡廳！怒妻50刀猛刺腥夫「斷命根」　幫凶女婿獲緩刑

德國破獲跨國迷姦組織　核心主嫌多為中國人！北大學霸淪下藥軍師

NBA球隊老闆陷一夜情風波！遭中國女子勒索383億

加國BMW路口撞上「大阿魯」！重機拋飛卡在紅綠燈上

高市早苗會晤美財長提川普訪中　日媒曝：雙方密談印太局勢

BBC：若川普表態反台獨　習近平不會當真

不尋常！普丁暗示烏克蘭戰爭「即將結束」　CNN揭背後3大壓力

高市早苗「台灣有事」觸怒北京　日本閣員有望訪中！首站將赴上海

籌2.5億美元！巴基斯坦首發熊貓債券　進軍中國市場

貿易戰有解？　美中研議採購「4大能源」緩解僵局

22歲北港皇太子收押！黑歷史全挖出　「最漂亮的媽媽」目送上囚車哭喊加油

淡江大橋通車首日驚魂！　機車道「超車硬鑽」險釀車禍

全球極危「海洋巨獸」現蹤嘉義！　漁民捕到200公斤革龜海巡大驚

川普：將與習近平談對台4393億軍售！　不認為中國會犯台

淡江大橋通車！民代抗議未受邀　陳世凱：內部祈福上周已辦典禮

賴清德宣布：三班護病比　明年5／20提前分階段實施

93歲翁溺斃前最後身影曝！妻還不知噩耗…家屬盼盡快找到男大生

男大生見義勇為救人滅頂…友還原驚魂2分鐘　姊現場守候盼奇蹟

5公里練跑成最後限動　文大橄欖球校隊大稻埕跳水救93歲翁失蹤　姊姊岸邊下跪求奇蹟

陳世凱感謝淡江大橋工程人員　「通車是喜事不希望變不開心」

血洗咖啡廳！怒妻50刀猛刺腥夫「斷命根」　幫凶女婿獲緩刑

德國破獲跨國迷姦組織　核心主嫌多為中國人！北大學霸淪下藥軍師

NBA球隊老闆陷一夜情風波！遭中國女子勒索383億

加國BMW路口撞上「大阿魯」！重機拋飛卡在紅綠燈上

高市早苗會晤美財長提川普訪中　日媒曝：雙方密談印太局勢

BBC：若川普表態反台獨　習近平不會當真

不尋常！普丁暗示烏克蘭戰爭「即將結束」　CNN揭背後3大壓力

高市早苗「台灣有事」觸怒北京　日本閣員有望訪中！首站將赴上海

籌2.5億美元！巴基斯坦首發熊貓債券　進軍中國市場

貿易戰有解？　美中研議採購「4大能源」緩解僵局

感情裡最傷的不是吵架！「冷暴力4徵兆」中了很內耗　

記憶體晶片短缺影響出貨　驊陞Q1每股盈餘0.13元

SEGA千億日圓「超級遊戲」夢碎...財報疲弱、百名開發者急轉IP

全球知名加速器PNP接軌國際計畫招募起跑　助台灣新創海外布局

元智護理首屆加冠典禮　42名學生戴上護師帽感動滿場

紐西蘭北島「蒂芬尼藍泉」美如仙境　順遊鐵皮波浪板小鎮

血洗咖啡廳！怒妻50刀猛刺腥夫「斷命根」　幫凶女婿獲緩刑

桃園國際動漫大展招募　文化局：詐騙廣告籲民眾警覺

22歲北港皇太子收押！黑歷史全挖出　「最漂亮的媽媽」目送上囚車哭喊加油

相關新聞

知名酒吧爆違建又擾民　業者不甩將強拆

知名酒吧爆違建又擾民　業者不甩將強拆

位於台北華山藝文特區的高空酒吧La Sommet華山之巔，擁有無敵夜景，加上明星加持，開幕不久就在網路爆紅，一位難求。但本刊接獲投訴，指酒吧今年一月有人跳樓、鬧出人命，酒客夜夜笙歌相當擾鄰，甚至還是大違建，去年8月就遭檢舉，台北市府三度要求拆除，但業者不甩，一拖再拖，違建至今依然存在。住戶認為，市府放任特權酒吧違建營業，不僅危及消費者安全，也讓鄰里飽受噪音霸凌，令人無法接受。

酷寒戰士將演《蝙蝠俠II》雙面人哈維

酷寒戰士將演《蝙蝠俠II》雙面人哈維

00403A爆紅背後有隱憂！溢價逾5%　現在追恐先吃虧

00403A爆紅背後有隱憂！溢價逾5%　現在追恐先吃虧

珍貴直擊　野生黑豹路邊放閃「恩愛」

珍貴直擊　野生黑豹路邊放閃「恩愛」

以前很潮！85度C淪「大叔聚集地」　網揭最大敗筆

以前很潮！85度C淪「大叔聚集地」　網揭最大敗筆

關鍵字：

鏡週刊德國中國留學生性侵

讀者迴響

最夯影音

更多
22歲北港皇太子收押！黑歷史全挖出　「最漂亮的媽媽」目送上囚車哭喊加油

22歲北港皇太子收押！黑歷史全挖出　「最漂亮的媽媽」目送上囚車哭喊加油
淡江大橋通車首日驚魂！　機車道「超車硬鑽」險釀車禍

淡江大橋通車首日驚魂！　機車道「超車硬鑽」險釀車禍

全球極危「海洋巨獸」現蹤嘉義！　漁民捕到200公斤革龜海巡大驚

全球極危「海洋巨獸」現蹤嘉義！　漁民捕到200公斤革龜海巡大驚

川普：將與習近平談對台4393億軍售！　不認為中國會犯台

川普：將與習近平談對台4393億軍售！　不認為中國會犯台

淡江大橋通車！民代抗議未受邀　陳世凱：內部祈福上周已辦典禮

淡江大橋通車！民代抗議未受邀　陳世凱：內部祈福上周已辦典禮

熱門快報

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面