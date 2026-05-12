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NBA球隊老闆陷一夜情風波！遭中國女子勒索383億

▲桃園市林姓工程師邀男網友於2022年跨年夜上酒吧喝酒狂歡，趁網友酒醉帶回家共浴，並趁其意識不清時兩度以下體摩蹭其臀部強制猥褻得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲身價25億美元的公鹿隊老闆，因一夜情糾紛被捲入震驚美國的高科技勒索案。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

身價高達25億美元的NBA公鹿隊老闆、投資大亨亞當斯（Wesley Edens），近日因一場始於社群平台的感情糾紛，意外捲入震撼美國體育與金融圈的勒索案件。檢方指出，這段原本看似你情我願的一夜情，最終演變為精心設計的金錢與名譽攻擊，甚至牽涉AI偽造影像。

案件可追溯至2022年，當時正值離婚低潮的亞當斯透過LinkedIn結識中國女子羅昌麗，雙方互動頻繁。到了2023年6月，亞當斯前往羅女位於曼哈頓的住處，兩人發生關係。然而在羅女隨後表白感情、希望進一步發展卻遭拒後，態度急轉直下，開始對亞當斯展開一連串威脅行為。

檢方揭露，羅女曾假冒身分騷擾亞當斯的前妻與當時的女友，甚至前往對方工作場所製造衝突，並以信件與訊息指控亞當斯行為不當，聲稱家中監視器完整拍下兩人過程，揚言若未獲得道歉與補償，就要將私密影像交給媒體，讓其家庭、事業與社會聲譽全面崩毀。

面對壓力，亞當斯雖否認指控，仍為了避免身邊親友持續受到騷擾，選擇妥協，經視訊調解同意支付650萬美元作為和解金。不料羅女不但未就此收手，反而進一步加碼，宣稱自己感染性病，指控是亞當斯所致，開口索討高達12.15億美元（約新台幣383 億元）的賠償，金額等同要求取得其近半身家。

這次獅子大開口終於讓亞當斯決定反擊，轉而向警方報案。聯邦調查局隨即搜索羅女位於曼哈頓的公寓，並在隱蔽處發現關鍵手機，內含多段私密影片，還包括利用AI技術偽造的亞當斯裸照，成為檢方指認其長期策畫勒索的重要證據。

案情曝光後，羅女企圖從甘迺迪機場搭機離境返回中國，當場遭到逮捕。目前她面臨勒索、騷擾與銷毀證據等4項指控，雖已以50萬美元獲准保釋，但行動受到嚴格限制，並對所有指控表示不認罪。此案預計將於2026年開庭審理。

外界也重新關注亞當斯的背景，他不僅是公鹿隊老闆，同時也是知名投資公司Fortress的共同創辦人，在金融海嘯後大舉布局高風險資產，並投資英超球隊與大型基礎建設，以「逆勢操作」聞名。如今，這位向來在商場上精準計算風險的富豪，卻因私人感情糾紛而成為國際焦點，也讓外界再次看到科技手段被濫用於犯罪的現實隱憂。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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