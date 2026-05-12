加國BMW路口撞上「大阿魯」！重機拋飛卡在紅綠燈上

▲加拿大卑詩省發生罕見交通事故，一輛重型機車與汽車碰撞後被拋飛至約6公尺高，倒掛在路口的紅綠燈上。（圖／翻攝X@TotalMotorcycle）



記者楊庭蒝／綜合報導

加拿大卑詩省近期發生一起罕見且震撼的交通事故，畫面宛如電影特技場景，引發網路熱烈討論。一輛重型機車在路口與轎車發生高速碰撞後，竟整輛被拋飛到約6公尺高空，最後倒掛卡在紅綠燈號誌的橫桿上，不少民眾第一眼看到照片與影片時，還誤以為是合成影像或電影畫面。

根據當地警方與外媒資訊，事故發生在卑詩省Surrey與Delta交界附近，地點位於Scott Road 7100號街區，靠近72nd Avenue與120th Street一帶，距離溫哥華市中心約32公里。事發時間為週六下午接近3時，當時一輛BMW轎車與一輛重型機車在路口發生猛烈撞擊，衝擊力道之大，直接將機車彈離地面。

現場影像顯示，這輛重機在空中翻轉後，恰巧卡入交通號誌結構，橫桿穿過前叉與整流罩之間，使整輛車僅靠前懸吊結構倒掛在紅綠燈上方，場面極度離奇。目擊者表示，原本只看到地面散落的車輛碎片，一時之間甚至找不到機車位置，抬頭才赫然發現機車竟「掛在天上」，令人難以置信。

警方初步確認，涉事機車為Suzuki GSX-R1000R（俗稱：大阿魯），外觀疑似為40週年紀念塗裝版本，轎車則為BMW品牌。初步研判，雙方可能在路口發生正面或近距離撞擊，導致機車在高速衝擊下被拋起並誤入號誌橫桿結構中。事故發生後，不少路過民眾停車圍觀拍攝，相關畫面很快在社群平台瘋傳。

