BBC：若川普表態反台獨　習近平不會當真

▲川普與習近平去年10月30日在南韓釜山會晤。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普預計本週訪問北京，會晤中國國家主席習近平，2人針對台海情勢的討論也成焦點。不過智庫學者向BBC表示，即便川普真的在台灣議題上讓步，習近平恐怕也不會當真。

川普讓步也不當真 學者分析背後原因

一些分析師認為，北京可能要求美國將對台政策立場從「不支持」台灣獨立，改為措辭更強硬的「反對」台灣獨立。

不過，紐約智庫亞洲協會（Asia Society）美中關係研究中心資深研究員魯樂漢（John Delury）對此抱持保留態度，甚至認為習近平不會輕易信服。

他表示，「即便川普說出一些出乎意料、看似在台灣議題上讓步的話，中國人也很清楚不能信以為真，因為他措辭並不謹慎，很可能一週後就用一篇真相社群（Truth Social）貼文推翻了。」

▼川普對台灣議題釋出矛盾訊號。（圖／達志影像／美聯社）



台灣議題是焦點 美國政策不變

中國已經表明，台灣議題將是這次會談的重點議程。中國外交部長王毅上週與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）通話時，直言希望美國在台灣問題上做出「正確選擇」。與此同時，北京仍持續加大軍事施壓，幾乎每天不間斷地派遣軍機與艦艇擾台。

而在台灣問題上，川普政府確實釋出矛盾訊息。雖在去年12月批准破紀錄的110億美元對台軍售，甚至因此激怒北京，川普卻又多次淡化美國協防台灣意願，甚至批評台灣對於美國保證並未給予足夠回報。去年川普對台灣實施15%關稅，並指控台灣偷走美國的半導體產業。

不過，隨著川習會即將登場，盧比歐已明確表示，美國對台政策並未改變，「我們不希望台灣或印太任何地方發生任何破壞穩定的事件」，這對美中雙方都有益處。他也透露，雖然台灣並非這趟訪問主軸，但肯定會是討論議題之一。

除了台灣問題之外，外界預期川習會還將討論美中貿易、人工智慧（AI）及伊朗戰爭情勢。

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