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高市早苗會晤美財長提川普訪中　日媒曝：雙方密談印太局勢

▲▼美國財政部長貝森特12日前往首相官邸，與日本首相高市早苗進行會談。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國財政部長貝森特12日前往首相官邸，與日本首相高市早苗進行會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國總統川普即將訪問中國前夕，日本首相高市早苗今（12）日在首相官邸會晤美國財政部長貝森特（Scott Bessent），雙方針對美中關係、美日合作、重要礦物供應鏈與匯率問題進行廣泛討論。貝森特會後強調，美日夥伴關係堅若磐石，並表示雙方都認為匯率過度波動並不理想，未來將持續緊密合作。

根據《日本放送協會》，這場會談於12日下午4時進行，歷時約20分鐘，日本財務大臣片山皋月等官員也一同出席。除了川普即將訪中的議題外，雙方也討論了美日雙邊關係、重要礦物供應鏈、美國投資案，以及人工智慧（AI）帶來的風險等議題。

高市早苗在會中提到，日本與美國有必要進一步強化穩定供應鏈，同時也必須降低最先進AI模型可能帶來的風險。雙方還針對印太局勢交換意見，貝森特也向日方說明近期美中關係現況。此外，財政與金融市場動向也成為討論重點之一。

貝森特會後向媒體表示，他與高市談到川普訪中以及美日關係的重要性，並稱高市與川普先前的會談「非常成功」，目前雙方正進一步推動相關成果。他也透露，高市並未針對川普訪中提出具體要求。

由於近期中東局勢升溫，外匯市場持續出現日圓疲弱、美元走強情況，日本政府4月也曾進場干預匯市。對此，貝森特表示，「美日雙方都認為過度波動並不理想」，並強調美國與日本財務省一直維持密切合作，未來也將持續協調。

他對日本經濟表達信心，「日本經濟基本面穩健且具有韌性，這終將反映在匯率上」。至於外界擔憂日本銀行在貨幣政策上可能反應過慢，貝森特則表示，他與日銀總裁植田和男已有超過15年的交情，「對他成功推動金融政策深具信心」。

另一方面，片山皋月當天上午也與貝森特單獨會談，雙方就近期匯市波動及日本干預匯率問題交換意見。片山會後表示，美方已充分理解美日匯率合作，未來將持續依循去年9月發布的美日財長共同聲明密切合作。

除了匯率議題，雙方還談及重要礦物供應鏈，以及美國新創企業開發的新AI模型「Claude Mythos」可能對金融系統帶來的風險。不過，對於是否談到日銀貨幣政策，片山皋月僅回應「無可奉告」。

此外，貝森特下午也前往日本外務省，與日本外務大臣茂木敏充進行約20分鐘會談，雙方針對中國相關問題及印太局勢交換看法，並一致同意進一步加強經濟安全保障合作，尤其是在重要礦物供應鏈領域。

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