高市早苗「台灣有事」觸怒北京　日本閣員有望訪中！首站將赴上海

▲日本內閣府特命擔當大臣黃川田仁志。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本內閣府特命擔當大臣黃川田仁志今（12）日透露，正協調15日前往中國上海，出席亞太經濟合作會議（APEC）閣員級會議，若確定此次能順利出訪，將成為日本首相高市早苗去年11月在眾議院提及「台灣有事」後，首位訪中的日本內閣成員。

根據《日本放送協會》，中國今年輪值APEC主席國，除了預計11月在深圳舉辦領袖峰會外，本月15日起也將在上海召開今年首場閣員級會議「女性與經濟論壇」。

對此，負責男女共同參與政策、少子化政策、地方創生等業務的黃川田仁志，在內閣會議後的記者會上表示，「若各種情況允許的話，正朝出席『女性與經濟論壇』的方向進行協調。」

他指出，若能順利出席，將直接向APEC各成員國相關閣員說明日本在性別平等、女性活躍政策方面的努力，同時也希望能與各國及地區分享不同課題，「這將會是能夠深入討論、非常有意義的機會。」

報導指出，若黃川田仁志最終成行，將會是高市早苗去年11月提及「台灣有事」發言後，首次有日本內閣官員踏上中國土地。據悉，高市早苗當時在眾議院提到，一旦台灣發生緊急事態且伴隨武力攻擊，可能構成日本能行使集體自衛權的「存亡危機事態」。

中國認為該說法暗示日本可能以軍事手段介入台海局勢，隨即表達強烈不滿，中日關係也因此持續緊繃。自此以後，雙方高層與閣員級互動明顯減少，官方交流陷入停滯。