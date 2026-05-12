　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

籌2.5億美元！巴基斯坦首發熊貓債券　進軍中國市場

巴基斯坦即將成為中國「一帶一路倡議」（Belt and Road Initiative）中，最新透過發行「熊貓債券」（Panda Bonds）進行融資的合作夥伴。（示意圖／翻攝自pexels）
▲巴基斯坦即將成為中國「一帶一路倡議」（Belt and Road Initiative）中，最新透過發行「熊貓債券」（Panda Bonds）進行融資的合作夥伴。（示意圖／翻攝自pexels）

文／CTWANT

巴基斯坦即將成為以中國為核心的貿易網絡「一帶一路倡議」（Belt and Road Initiative）中，最新透過發行「熊貓債券」（Panda Bonds）進行融資的合作夥伴。

據《南華早報》報導，伊斯蘭馬巴德（Islamabad）計畫最快於本週透過首次發行熊貓債券籌集最多2.5億美元。熊貓債券是指外國實體在中國境內市場發行、以人民幣計價的債務工具。

巴基斯坦財政部長奧朗則布（Muhammad Aurangzeb）於9日證實，伊斯蘭馬巴德（Islamabad）正準備透過此次發行進入中國資本市場。這將是巴基斯坦自2025年12月以來持續推動總規模10億美元融資計畫中的第一階段。

根據《彭博社》報導，這批為期3年的債券將聚焦永續發展，並由「亞洲基礎設施投資銀行」（Asian Infrastructure Investment Bank，亞投行）與「亞洲開發銀行」（Asian Development Bank，亞銀）提供擔保，涵蓋95%的債務發行額度。

此次交易計畫推出之際，正值巴基斯坦在多年金融動盪後加速重返國際資本市場。近年來，巴基斯坦持續面臨債務困境，該國在2023年瀕臨違約邊緣後，曾於2024年接受國際貨幣基金組織（International Monetary Fund，IMF）70億美元紓困方案。

奧朗則布表示，巴基斯坦已於4月透過發行歐洲債券（Eurobonds）成功募得7.5億美元。儘管名稱為「歐洲債券」，此類國際債務通常仍以美元計價。這也是伊斯蘭馬巴德4年來首次進行國際債券發行。

熊貓債券將為巴基斯坦的融資計畫增加人民幣計價來源，使該國能受惠於中國較低的利率環境，相較於美元借貸成本更具優勢。由於地緣政治不確定性升高，全球投資人近來也持續轉向中國資產。過去6個月，中國政府公債殖利率大致維持在1.7%至1.8%的狹幅區間內，相對穩定。

這種融資架構與奧朗則布在2025年初提出的模式一致。當時他表示，伊斯蘭馬巴德將仿效埃及獲得「亞投行」信用增強支持的模式，以進入中國本地資本市場。他稱此舉對巴基斯坦實現融資來源多元化「至關重要」。

在巴基斯坦推動此項交易之前，哈薩克主權財富基金「薩姆魯克－卡澤納」（Samruk-Kazyna）於上月成為中亞首個發行熊貓債券的實體，以2.18%的低利率募集30億元人民幣。此決定出現在全球投資人因美以伊戰爭等地緣政治衝突，而尋求避險資產之際。

印尼似乎也正考慮發行熊貓債券。根據該國國家通訊社《安塔拉通訊社》（Antara）報導，印尼財政部長薩德瓦（Purbaya Yudhi Sadewa）表示，雅加達（Jakarta）最快將於6月發行熊貓債券，作為分散融資來源策略的一部分。

中國信用評級機構「遠東資信評估有限公司」（Fareast Credit Rating）資深分析師王倩表示：「巴基斯坦、哈薩克與印尼相繼進入中國熊貓債券市場，反映出1項明確趨勢：該市場正加速發展成為成熟的國際人民幣融資平台。」

《彭博社》數據也顯示，熊貓債券今年第1季發行量達842億元人民幣，較去年同期增加1倍，創下歷史新高。王倩指出，這股趨勢來自多項因素，包括全球貨幣政策分歧背景下，人民幣融資相較歐元與美元債券具備成本優勢；人民幣作為融資貨幣的用途，已超越貿易結算；在地緣政治不確定性升高之際，市場對中國資產避險價值的需求也與日俱增。

王倩補充：「主權熊貓債券在某種程度上可被視為2國經濟與金融合作深度的晴雨表。在當前地緣政治環境下，這類本幣融資安排也往往反映出更高程度的互信。」

另根據《南華早報》的統計數據，包括匈牙利、波蘭、埃及、哈薩克、菲律賓與阿拉伯聯合大公國等位於「一帶一路倡議」貿易路線上的國家，自2017年以來已透過主權熊貓債券發行，合計募集265億元人民幣。

延伸閱讀
獨家直擊／兩人世界剩倒數兩周　依依挺肚與納豆「情侶裝」甜蜜約會
北港太子2／組吸毒少年團橫行鄉里　蔡晉財擄人私刑逼下跪警察也不管
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
310 1 5976 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／8檔股「抓去關」新名單！
獨／高雄新婚警官「半夜傳訊正妹警」　慘遭重懲
中國多地「機票大跳水」1折　國內航線台幣927元
快訊／台積電宣布現金股利　創歷史新高
快訊／又有診所爆針孔偷拍！　移送地檢署偵辦
快訊／史上最大遺憾！　6.77億威力彩頭獎確定充公
投信買超台股384億創史上第二大　買最多10檔一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

BBC：若川普表態反台獨　習近平不會當真

不尋常！普丁暗示烏克蘭戰爭「即將結束」　CNN揭背後3大壓力

高市早苗「台灣有事」觸怒北京　日本閣員有望訪中！首站將赴上海

籌2.5億美元！巴基斯坦首發熊貓債券　進軍中國市場

貿易戰有解？　美中研議採購「4大能源」緩解僵局

韓防長首訪美！談「移交作戰指揮權」　赫格塞斯籲：與美國肩並肩

加州華裔市長竟是「中共代理人」！　火速辭職認罪

卡樂比爆「包裝變黑白」！洋芋片突改版　石油危機釀油墨短缺

川普不太可能「拿台灣做交易」　美前官員揭他談判思維

強風一吹「捲走充氣城堡」！比利時7歲男童遭拋飛　猛撞圍欄亡

世衛大會5月18日開幕　陸外交部：中方決定不同意台灣參加

周深擁抱阿信誇「高大威猛」　見「五迷超好Cue」一直玩XD

滯留鋒明襲「全台雷雨」一片紫紅！恐連下4天

普利斯通新竹廠關閉551名員工受影響　遊覽車載往4地協商

密室脫逃變玩命！女員工扮上吊鬼瀕死　醫揭：20秒就昏迷！　兄怒爆「用真麻繩」曾有人被勒昏離職

郵輪漢他病毒「零號病人」找到了！　垃圾堆中賞鳥不幸感染　爆發人傳人已3死

EXO攻小巨蛋狂用中文抬槓　燦烈.KAI「跳到超累」狂喊餓

聶永真標下中油98萬元新LOGO修正案　老董：他有建議但現已暫停

降低重症機率！醫籲：兒童早餐加「這顆」水果 免疫力與學習力大升級

台中死亡車禍恐怖瞬間曝！29歲騎士「躲不掉」遭貨車撞飛亡

BBC：若川普表態反台獨　習近平不會當真

不尋常！普丁暗示烏克蘭戰爭「即將結束」　CNN揭背後3大壓力

高市早苗「台灣有事」觸怒北京　日本閣員有望訪中！首站將赴上海

籌2.5億美元！巴基斯坦首發熊貓債券　進軍中國市場

貿易戰有解？　美中研議採購「4大能源」緩解僵局

韓防長首訪美！談「移交作戰指揮權」　赫格塞斯籲：與美國肩並肩

加州華裔市長竟是「中共代理人」！　火速辭職認罪

卡樂比爆「包裝變黑白」！洋芋片突改版　石油危機釀油墨短缺

川普不太可能「拿台灣做交易」　美前官員揭他談判思維

強風一吹「捲走充氣城堡」！比利時7歲男童遭拋飛　猛撞圍欄亡

男子深夜醉倒路旁　台東警暖心護送避免意外發生

長照3.0拚健康老化　亞大醫院導入AI遊戲追蹤長者認知力

快訊／8檔「抓去關」新名單！安瑞-KY限60分鐘撮合　散熱股王上榜

台中萬和宮遭砸　狂男遭制伏畫面曝！光明燈塔倒了讓信徒擔憂

交通部長視察台北港土方收容作業　肯定港方協助公共工程建設推進

孔念恩聽高國輝的話打第一球　母親節開轟但媽媽錯過了

獨／高雄新婚警官半夜傳訊「邀正妹警喝咖啡」　遭記過調職

小禎愛女留學計畫喊卡！爆遭同學造謠受委屈　「高EQ處理」媽欣慰說話了

台中百貨變大型演唱會　中友歌王爭霸戰引爆人潮買氣

鹿港鐵皮倉庫大火悶燒3天！下風處「鼻孔吸黑」　消防員日夜奮戰

【一覺醒來刺青加倍】被姪子彩色筆紋身舅舅超級慌！家人無情瘋笑還摔進床縫XD

國際熱門新聞

男性避孕新時代？美研究成功「暫停精子生產」

加州市長竟是中共代理人　辭職認罪

川普訪中　黃仁勳「沒受邀」原因曝

泰國60天免簽將喊卡！還要加收300泰銖

川普：將與習近平談對台4393億軍售　不認為中國會犯台

大型芯片股點火　美股無畏美伊戰爭收高

川普傳與習談對台軍售案　恐違雷根六項保證

普丁暗示戰爭將結束　CNN揭3大壓力

川習會敲定！川普傳變心住「1晚46萬北京四季」

川普：認真考慮將委內瑞拉納入美國第51州

提終戰方案遭川普打槍！伊朗：沒要求任何讓步

泰國女星「豪門尪」爆長年性侵親弟！急關IG神隱

53年懸案破了　流落3千公里跳車亡

美伊又要開戰？　川普：停火脆弱「依靠維生系統」撐著

更多熱門

相關新聞

遭扣押伊朗貨輪22船員撤出　移交巴基斯坦

遭扣押伊朗貨輪22船員撤出　移交巴基斯坦

美軍4月扣押伊朗籍貨櫃輪圖斯卡號（Touska）。巴基斯坦外交部4日透過聲明表示，美國已把這艘船上的22名船員撤至巴基斯坦，預計4日移交伊朗當局，稱此舉是雙方建立互信的措施。

阿富汗控巴基斯坦襲擊　7死85傷

阿富汗控巴基斯坦襲擊　7死85傷

伊朗外長二進二出巴基斯坦　拋終戰4條件

伊朗外長二進二出巴基斯坦　拋終戰4條件

伊朗總統：不會在受迫情況下和美國談判

伊朗總統：不會在受迫情況下和美國談判

取消赴巴和談行程　川普：不代表立即重啟美伊戰爭

取消赴巴和談行程　川普：不代表立即重啟美伊戰爭

關鍵字：

熊貓債券Panda Bonds巴基斯坦債券Islamabad

讀者迴響

熱門新聞

「北港皇太子」擄人私刑黑底曝光　竟是朝天宮董事長之子

「北港皇太子」目無法紀！　姑姑還是白委

3同事炒股賺爆離職！「下班愣見小吃攤一幕」他崩潰了

收近千元帳單「他派AI取消訂閱」　半小時竟退款！

即／「戲曲王子」性侵猥褻4生　遭起訴求重刑

鋒面連炸4天全台雷雨！雨最猛時間曝

「穿洞洞鞋約砲」激情夜下場崩潰　妹子：死定了

「北港皇太子」起底！　下令40位小弟狠打81歲前立委

男大生為救人滅頂　姊焦急現場守候

不只台電！葉元之爆經濟部Logo也找聶永真

幫女兒取名「娸」　國文老師一看秒暈！網驚：原來在罵她

胡瓜同框18歲超正孫女！　爆上學10天遲到8天

快訊／14:53發生地震！台北感受搖晃

快訊／賴清德宣布：三班護病比　明年5／20提前分階段實施

快訊／14:53東部海域規模5.6「極淺層地震」　最大震度4級

更多

最夯影音

更多
世衛大會5月18日開幕　陸外交部：中方決定不同意台灣參加

世衛大會5月18日開幕　陸外交部：中方決定不同意台灣參加
周深擁抱阿信誇「高大威猛」　見「五迷超好Cue」一直玩XD

周深擁抱阿信誇「高大威猛」　見「五迷超好Cue」一直玩XD

滯留鋒明襲「全台雷雨」一片紫紅！恐連下4天

滯留鋒明襲「全台雷雨」一片紫紅！恐連下4天

普利斯通新竹廠關閉551名員工受影響　遊覽車載往4地協商

普利斯通新竹廠關閉551名員工受影響　遊覽車載往4地協商

密室脫逃變玩命！女員工扮上吊鬼瀕死　醫揭：20秒就昏迷！　兄怒爆「用真麻繩」曾有人被勒昏離職

密室脫逃變玩命！女員工扮上吊鬼瀕死　醫揭：20秒就昏迷！　兄怒爆「用真麻繩」曾有人被勒昏離職

熱門快報

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面