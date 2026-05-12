籌2.5億美元！巴基斯坦首發熊貓債券　進軍中國市場



▲巴基斯坦即將成為中國「一帶一路倡議」（Belt and Road Initiative）中，最新透過發行「熊貓債券」（Panda Bonds）進行融資的合作夥伴。（示意圖／翻攝自pexels）

文／CTWANT



巴基斯坦即將成為以中國為核心的貿易網絡「一帶一路倡議」（Belt and Road Initiative）中，最新透過發行「熊貓債券」（Panda Bonds）進行融資的合作夥伴。

據《南華早報》報導，伊斯蘭馬巴德（Islamabad）計畫最快於本週透過首次發行熊貓債券籌集最多2.5億美元。熊貓債券是指外國實體在中國境內市場發行、以人民幣計價的債務工具。

巴基斯坦財政部長奧朗則布（Muhammad Aurangzeb）於9日證實，伊斯蘭馬巴德（Islamabad）正準備透過此次發行進入中國資本市場。這將是巴基斯坦自2025年12月以來持續推動總規模10億美元融資計畫中的第一階段。

根據《彭博社》報導，這批為期3年的債券將聚焦永續發展，並由「亞洲基礎設施投資銀行」（Asian Infrastructure Investment Bank，亞投行）與「亞洲開發銀行」（Asian Development Bank，亞銀）提供擔保，涵蓋95%的債務發行額度。

此次交易計畫推出之際，正值巴基斯坦在多年金融動盪後加速重返國際資本市場。近年來，巴基斯坦持續面臨債務困境，該國在2023年瀕臨違約邊緣後，曾於2024年接受國際貨幣基金組織（International Monetary Fund，IMF）70億美元紓困方案。

奧朗則布表示，巴基斯坦已於4月透過發行歐洲債券（Eurobonds）成功募得7.5億美元。儘管名稱為「歐洲債券」，此類國際債務通常仍以美元計價。這也是伊斯蘭馬巴德4年來首次進行國際債券發行。

熊貓債券將為巴基斯坦的融資計畫增加人民幣計價來源，使該國能受惠於中國較低的利率環境，相較於美元借貸成本更具優勢。由於地緣政治不確定性升高，全球投資人近來也持續轉向中國資產。過去6個月，中國政府公債殖利率大致維持在1.7%至1.8%的狹幅區間內，相對穩定。

這種融資架構與奧朗則布在2025年初提出的模式一致。當時他表示，伊斯蘭馬巴德將仿效埃及獲得「亞投行」信用增強支持的模式，以進入中國本地資本市場。他稱此舉對巴基斯坦實現融資來源多元化「至關重要」。

在巴基斯坦推動此項交易之前，哈薩克主權財富基金「薩姆魯克－卡澤納」（Samruk-Kazyna）於上月成為中亞首個發行熊貓債券的實體，以2.18%的低利率募集30億元人民幣。此決定出現在全球投資人因美以伊戰爭等地緣政治衝突，而尋求避險資產之際。

印尼似乎也正考慮發行熊貓債券。根據該國國家通訊社《安塔拉通訊社》（Antara）報導，印尼財政部長薩德瓦（Purbaya Yudhi Sadewa）表示，雅加達（Jakarta）最快將於6月發行熊貓債券，作為分散融資來源策略的一部分。

中國信用評級機構「遠東資信評估有限公司」（Fareast Credit Rating）資深分析師王倩表示：「巴基斯坦、哈薩克與印尼相繼進入中國熊貓債券市場，反映出1項明確趨勢：該市場正加速發展成為成熟的國際人民幣融資平台。」

《彭博社》數據也顯示，熊貓債券今年第1季發行量達842億元人民幣，較去年同期增加1倍，創下歷史新高。王倩指出，這股趨勢來自多項因素，包括全球貨幣政策分歧背景下，人民幣融資相較歐元與美元債券具備成本優勢；人民幣作為融資貨幣的用途，已超越貿易結算；在地緣政治不確定性升高之際，市場對中國資產避險價值的需求也與日俱增。

王倩補充：「主權熊貓債券在某種程度上可被視為2國經濟與金融合作深度的晴雨表。在當前地緣政治環境下，這類本幣融資安排也往往反映出更高程度的互信。」

另根據《南華早報》的統計數據，包括匈牙利、波蘭、埃及、哈薩克、菲律賓與阿拉伯聯合大公國等位於「一帶一路倡議」貿易路線上的國家，自2017年以來已透過主權熊貓債券發行，合計募集265億元人民幣。

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