貿易戰有解？　美中研議採購「4大能源」緩解僵局

▲天津液化天然氣接收站。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）預計於13日晚間抵達北京與中國國家主席習近平會晤。《路透社》報導指出，雙方正研議一項重要協議，由北京採購更多美國能源，以緩解貿易戰僵局，包括液化天然氣、原油在內的「4大能源」，可望成為重啟出口貿易的核心。

在美中貿易戰期間，因雙方互徵高額關稅，導致中國進口美國能源的規模大幅萎縮。數據顯示，在川普開啟第二任期的前一年（2024年），美國對中能源出口額曾達84億美元，但隨後幾乎陷入停滯。

液化天然氣：關稅與地緣政治雙重影響

分析師認為，中國對美國液化天然氣（LNG）的採購量常隨政治局勢大幅波動。回顧川普第一任期，2019年貿易戰正熱時，儘管中國當年LNG總進口量成長15%，美國對中出口量卻暴跌至26萬公噸。

隨後在貿易協議簽署兩年後，出口量一度衝上898萬噸，讓美國成為中國第三大供應國。

然而，隨著2025年中國對美國LNG課徵25%總關稅，進口量再度跌至2.6萬噸。即便中國石油（PetroChina）與中海油（CNOOC）為履行合約持續採購，也多半轉賣至歐洲以避開關稅。

專家分析，受伊朗戰爭影響市場動盪，若北京取消關稅，美國LNG將比亞洲現貨更具競爭力。

原油：轉向加拿大、巴西尋貨源

中國雖然是全球最大石油進口國，但美國一直非其主要來源。兩國達成第一階段貿易協議後，2020年進口量曾達到每日39.5萬桶的峰值，約占中國總量4%。

2024年川普重返白宮前，中國每日進口約19.3萬桶美國原油，價值約60億美元。但自2025年5月貿易戰加徵20%進口關稅後，中國已完全停止進口美國原油，缺口則由加拿大與巴西補足。

乙烷與丙烷：塑膠原料依賴度高

即便在貿易戰期間，美國仍是中國乙烷的唯一供應國，這是製造塑膠的關鍵原料。

2025年中國進口價值29.6億美元的乙烷，2026年首季進口量更年增50%。北京甚至曾在去年美國限制出口數月期間，主動豁免了125%的報復性關稅，顯見其高度依賴性。

此外，美國在2025年依然是中國最大的丙烷供應商，出口額突破66億美元。這些丙烷主要用於提煉丙烯以製作塑膠，儘管面臨關稅，雙方的貿易鏈依舊緊密。