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川普不太可能「拿台灣做交易」　美前官員揭他談判思維

▲▼會談結束後，美國總統川普、中國國家主席習近平握手。（圖／路透）

▲去年10底釜山川習會，川普與習近平會後握手。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普預計本週訪問北京，會晤中國國家主席習近平。部分輿論擔憂川普減少對台支持，但一名前國務院官員卻指出，川普政府未將美中關係難題視為「可交換籌碼」，不太可能拿台灣做交易。

交易個性聞名　擔心川普不挺台

分析人士警告，習近平可能試圖說服川普減少對台軍售，或者限制美國高層官員訪台，削弱美台關係。

美國退役海軍少將、智庫捍衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies）資深研究員蒙哥馬利（Mark Montgomery）指出，川普是一名交易型總統，讓他確實擔心「出現交易機會，而我們恐怕面臨挑戰。」

智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）美中關係專家金沛雅（Patricia Kim）也警告，即便美國立場沒有轉向，但川普未必理解美國對台政策措辭的細微平衡，因此仍可能「即興發言」而引發風險。

美前官員樂觀　台灣不是籌碼

不過，前國務院亞太事務官員、智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國研究主任凱根（Edgard Kagan）則持較樂觀態度。他表示，雖然川普以交易性格聞名，但他的政府未將美中關係難題視為「可交換籌碼」。

凱根引述近距離與總統共事的親身經驗指出，川普非常精於協商且深諳槓桿運用，不太可能犧牲美國在台利益換取其他成果，「根據我的經驗，他絕不會這樣操作」。

▼外媒形容，半導體是台灣一大王牌。（圖／路透）

▲▼半導體晶片。（圖／路透）

《美聯社》報導，台灣手中握有的一張王牌，就是全球最大規模的半導體產業，而這也是美國賴以維持對中技術競爭領先優勢的關鍵。

台灣大學國發所助理教授南樂（Lev Nachman）說，「川普至少理解台灣對美國經濟成長的重要性」，這大概也是美國對台政策不會出現劇烈變化的主要因素。

他認為，台灣所能期待的最佳情況就是，台灣在川習會上幾乎不被公開提及。

盧比歐已表態　白宮強調軍售規模

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）8日已明確表示，美國對台政策並未改變，「我們不希望看到任何被迫或強制改變現狀的情況」，這會對全球造成動盪。但他也透露，雖然台灣並非這趟訪問的主軸，但肯定會是討論議題之一。

白宮則強調，川普2.0第一年批准的對台軍售金額，已超過拜登4年任內約84億美元的總額。

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