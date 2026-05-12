加州華裔市長竟是「中共代理人」！　火速辭職認罪

▲2025年4月16日，時任阿凱迪亞市市長王艾琳發表演說。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國司法部宣布起訴加州阿凱迪亞市（Arcadia）58歲市長王艾琳（Eileen Wang），原因是此人涉嫌擔任中國非法外國代理人。數小時後，王艾琳於11日宣布辭職，並且同意承認這項重罪指控，最高面臨10年有期徒刑。

市長竟是中共代理人 案情細節曝光

根據美國司法部，王艾琳夥同65歲華裔男子孫耀寧（Yaoning Sun），與中國官方展開合作，透過2人共同經營的網站「美國新聞中心」（US News Center），向當地華裔社區散播促進北京利益的親中宣傳內容。

美國司法部列舉的其中一起案例中，2021年6月一名中共官員在WeChat加密群組發送預先撰寫好的親中文章，王艾琳幾分鐘內便將內容發布至網站並回傳連結。群組內其他成員也完成相同任務，而中共官員隨即回覆，「好快，謝謝大家。」

2021年11月，王艾琳更找上能夠直通習近平的中國情報高層陳約翰（John Chen），要求對方協助傳播「美國新聞中心」文章，宣稱「這是外交部要發的。」

陳約翰已於2024年11月認罪，因擔任中國非法代理人與共謀賄賂公職人員罪名，被判20個月聯邦監禁。孫耀寧則於2024年12月落網，承認擔任外國非法代理人後，今年2月被判4年有期徒刑。

▼王艾琳被美國司法部起訴後辭職，並且同意認罪。（圖／翻攝arcadiaca.gov/）



調查未涉市政 司法部痛批

阿凱迪亞市位於洛杉磯郡，人口約5.4萬人。該市官員表示，本案調查僅涉及個人行為，而且在王艾琳2022年12月宣誓就職後就已停止。內部審查確認，案情並未涉及市府財政、人員與決策程序。市議會將在下次會議中，從現任議員中選出新任市長及副市長。

美國司法部助理部長艾森伯格（John A. Eisenberg）指出，暗中聽命於外國政府的人，正在破壞美國民主，「曾接收並執行中共政府官方指示的人，如今卻擔任獲得公眾信任的職務，令人深感憂慮，尤其考慮到這段與外國政府的關係從未被揭露。」