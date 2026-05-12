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曝光美國丹麥密談！擬在格陵蘭增設3座美軍基地　劃為「美國領土」

▲▼美國駐格陵蘭努克領事館。（圖／路透）

▲美國駐格陵蘭努克領事館。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國與丹麥近期正就擴大在格陵蘭的軍事存在進行高層密集談判，傳出美方希望在格陵蘭南部興建3座軍事基地，甚至考慮將基地劃入美國領土，以強化北大西洋戰略監控能力，主要針對俄羅斯與中國。不過，目前雙方尚未達成任何正式協議，相關計畫仍在磋商階段。

根據英媒《BBC》，多名知情官員透露，美國與丹麥最近持續進行外交接洽，討論擴大美軍在格陵蘭的部署規模。美方目前提出的構想，是在格陵蘭南部設立3座新基地，以監控俄羅斯與中國在北大西洋「GIUK缺口」（格陵蘭、冰島與英國之間海域）的海上活動為主要任務。該區域被視為北約重要戰略防線。

消息人士透露，其中一處基地可能選在納薩爾蘇瓦克（Narsarsuaq），該地過去曾設有美軍基地與小型機場，若重新啟用可降低建設成本。其他基地也可能利用既有港口或機場設施升級，而非從零興建。

▲▼上傳AI插旗圖公開私訊　川普矢言奪格陵蘭絕不回頭。（圖／翻攝自Truth Social）

▲上傳AI插旗圖，川普矢言奪下格陵蘭絕不回頭。（圖／翻攝自Truth Social）

報導指出，美方甚至曾提出，將新設的3座基地「正式劃為美國主權領土」，但目前僅屬談判構想之一，尚未形成共識。美國國務院與白宮僅證實雙方持續進行高層會談，雖然對談判方向抱持樂觀態度，但未透露細節。丹麥外交部則證實確有接觸，然而卻不願對外透露細節。

據悉，美國總統川普今年初再度拋出強硬言論，認為美國應該擁有格陵蘭，以避免其落入俄羅斯或中國的魔爪，強調可能透過「溫和或強硬方式」達成，引發外交緊張。

儘管如此，美國官員強調，目前談判並未涉及任何「武力奪取格陵蘭」的討論，丹麥與北約也已明確拒絕相關說法。美國現有唯一在格陵蘭的軍事設施為皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base），主要負責導彈監測任務，但不具備海上監控能力。

部分美國與北極安全專家認為，美國其實可以透過既有北約合作架構擴大影響力，不必對盟友採取強硬姿態。然而也有退役將領指出，在北極戰略競爭升溫之際，若美國與盟友未能深化合作，恐留下權力真空，反而可能被俄國與中國填補。

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