強風一吹「捲走充氣城堡」！比利時7歲男童遭拋飛　猛撞圍欄亡

▲比利時發生充氣城堡被風捲走的致死意外。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

比利時東法蘭德斯省（East Flanders）發生悲劇，一座充氣城堡突被強風捲到空中，導致一名7歲男童被猛力拋飛，隨後重摔身亡。

綜合外媒報導，這場意外9日發生在哈默市（Hamme）一場足球賽場邊。意外發生時，突如其來的強風將充氣城堡整座掀起，原本在裡頭玩耍的7歲男童被拋飛後重撞圍欄，傷勢危急。

儘管被先後送往2間醫院急救，他仍在數小時後宣告不治。除了該名男童，現場另有3名兒童受傷送醫檢查。

Boy, seven, is killed when bouncy castle is blown into the air by sudden gust of wind in Belgium https://t.co/4nbFslNe4O — Daily Mail (@DailyMail) May 11, 2026

據悉，男童當天是為了替參加足球賽的哥哥加油才前往現場。哥哥所屬的足球隊發文向家屬致哀，足球俱樂部KFC萬貝克-特納特（KFC Wambeek-Ternat）也宣布取消當週末全部賽事，以示哀悼。

東法蘭德斯省當局已就此事展開調查，重點釐清充氣城堡是否依規定妥善固定，以及主辦單位是否確實遵守安全規範。