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美軍罕見「洩漏」核潛艇動態　對伊朗發出最後通牒

▲▼美軍14艘俄亥俄級（Ohio-class）彈道飛彈潛艦之一的「阿拉斯加號」（USS Alaska）。（圖／路透）

▲美軍14艘俄亥俄級彈道飛彈潛艦之一的「阿拉斯加號」。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國海軍一艘彈道飛彈潛艦本週出現在地中海沿岸的英國屬地直布羅陀。由於美軍這類最神祕、具備隱身特性的艦艇極少公開位置，此次罕見「洩漏」動態，正值中東和平談判陷入空前緊張，專家分析這顯然是美方針對伊朗施壓、傳遞戰略威懾的強烈訊號。

「核武巨獸」現蹤直布羅陀　美軍第六艦隊證實

根據美國駐歐非海軍暨第六艦隊（U.S. 6th Fleet）發表的聲明，這艘彈道飛彈潛艦於週日抵達直布羅陀。雖然軍方在聲明中並未具名，但多位資深軍事觀測員透過外型研判，這艘「深海巨獸」正是美軍14艘俄亥俄級（Ohio-class）彈道飛彈潛艦之一的「阿拉斯加號」（USS Alaska）。

「阿拉斯加號」配備了搭載核彈頭的三叉戟（Trident）飛彈，是美軍「核三位一體」（Nuclear Triad）中生存能力最強、也是最神祕的一環。美軍官方表示，潛艦此次港口訪問是為了展示美國的實力、靈活性，以及對北約（NATO）盟友的堅定承諾。

川普在Truth Social怒轟伊朗

此次潛艦的高調現身，背景正是美伊關係因談判受阻而陷入僵局。總統川普（Donald Trump）10日在社群平台Truth Social上發表措辭強硬的貼文，表示他已讀完伊朗針對美國提議的回應。該提議原意是結束敵對並重新開放荷莫茲海峽，但川普對伊朗的回覆極度不滿，痛批，「完全不能接受！」

根據《華爾街日報》報導，德黑蘭當局在反向提案中要求美方解除對伊朗船隻與港口的封鎖，才願意逐步重新開放海峽。此外，關於濃縮鈾的問題更是談判的核心障礙，川普曾多次公開發誓，絕對不會讓伊朗擁有核武。

荷莫茲海峽告急　國際聯軍集結、全球油價飆升

除了美軍潛艦在外部施壓，國際盟友也動了起來。英國廣播公司（BBC）指出，英國正派遣驅逐艦前往中東，準備加入國際聯盟，以保護荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的航運安全；法國航空母艦「戴高樂號」（Charles de Gaulle）上週也已通過蘇伊士運河進入中東。

由於荷莫茲海峽承載了全球約20%的石油產品流量，目前因戰火威脅導致通航量大幅縮減，已造成全球油價劇烈波動。英、法兩國預計於12日主持多國國防部長會議，專門討論如何以軍事計畫確保商船通行。

回顧歷史敏感時刻　潛艦現蹤成局勢升溫預告？

值得關注的是，這已是「阿拉斯加號」近5年內第二次訪問直布羅陀。回溯2021年6月，該艦同樣在該地高調現身，當時正好是俄烏戰爭爆發前夕，美、俄軍艦在地中海與黑海頻繁集結、局勢極度緊張的時刻。

除了「阿拉斯加號」，美軍近年來也曾派遣維吉尼亞級攻擊潛艦「印第安納號」（USS Indiana）與巡弋飛彈潛艦「喬治亞號」（USS Georgia）到訪此地。

外界普遍認為，美軍此次再度選擇在關鍵時刻揭開「最隱密武力」的面紗，除了威懾伊朗外，更是在向全球盟友與潛在對手展示不容忽視的戰略存在。

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