「川普更需要中國」　學者分析川習會可能成果：恐對中國更有利

▲去年10月底，川普與習近平在南韓會晤。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普將於14至15日訪問北京，睽違數月會晤中國國家主席習近平。但多名分析人士認為，這次川普談判籌碼大不如前，甚至可能是「川普更需要中國」。

籌碼削弱 川普更需要中國

分析人士指出，川普1年前認為提高關稅能讓美國競爭對手屈服，此野心卻被最高法院裁決挫敗。北京作為回應實施的稀土出口管制，更無情暴露出西方對於這種關鍵原料的依賴，並且促成了美中之間脆弱的貿易休兵。

去年10月底南韓川習會宣布美中貿易休兵以來，中國悄悄強化了針對華府的經濟施壓工具，包括強化稀土出口管制授權制度、立法懲罰將供應鏈移出中國的外國企業。相較之下，川普深陷關稅訴訟與伊朗戰爭，導致支持率重挫。路透社/易普索（Reuters/Ipsos）4月民調顯示，逾6成美國人反對伊朗戰爭。

在本週登場的川習會上，川普目標可能縮減至達成黃豆、牛肉與波音飛機的幾項交易，並且尋求中國協助，說服德黑蘭與華府達成協議，以結束這場不受歡迎的衝突。這也顯示，川普的戲劇化手段未能替他帶來談判優勢。

知情官員則透露，除了前述幾項交易，預期經濟成果還包括建立管控未來美中貿易爭端的機制，但貿易休兵能否正式延長仍是未知數。

▼美中貿易休兵是否延長仍是未知數。圖為洛杉磯港（Port of Los Angeles）。（圖／路透）

香港大學中國外交政策專家雷耶斯（Alejandro Reyes）直言，在某種程度上，「川普需要中國，更甚於中國需要他」，因為他急需一場外交勝利，證明自己維持了全球穩定，而非一味破壞國際秩序。

中國需求曝光 專家分析恐占優勢

《路透社》也指出，習近平的首要議題就是台灣。部分人士擔心，任何協議都可能助長中國武力奪台的野心，即便只是華府措辭的細微改變，都會引發對於美國承諾可靠性的焦慮，並在其他的美國亞洲盟友之間掀起連鎖效應。

知情人士透露，中國也希望川普政府承諾，未來不再採取技術出口管制等報復性貿易措施，並且取消現在針對晶片生產設備及先進記憶晶片的出口管制。

如今，只要保持美中關係穩定，並且延長貿易休兵，就足以讓川普宣稱勝利。但美國戰略暨國際研究中心學者甘迺迪（Scott Kennedy）指出，這將使得這次川習會最主要的結果，成為「在很大程度上，對中國更有利的表面停火」。