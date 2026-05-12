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卡樂比爆「包裝變黑白」！洋芋片突改版　石油危機釀油墨短缺

▲▼日本零食大廠「卡樂比」（Calbee）宣布，洋芋片等主要產品包裝從月底起將改採黑白設計。（圖／翻攝自日網）

▲日本零食大廠「卡樂比」（Calbee）宣布，洋芋片等主要產品包裝從月底起將改採黑白設計。（圖／翻攝自日網）

記者羅翊宬／編譯

日本零食大廠卡樂比（Calbee）宣布，受中東緊張情勢升溫影響與石化供應鏈波動衝擊，旗下洋芋片、蝦條與穀物麥片等主要商品的包裝，將從月底開始暫時改為「黑白設計」。外界關注，是否與印刷油墨原料石腦油的供應吃緊有關；日本政府則強調，目前石腦油的整體供應並未出現立即短缺。

根據《日本放送協會》，日本知名零食品牌卡樂比（Calbee）今（12）日證實，受到荷莫茲海峽遭到實際封鎖等影響，原料供應鏈出現波動，因此將調整部分主力產品包裝設計，包括洋芋片、蝦條（類似蝦味先）、穀物麥片等商品的包裝，未來將暫時改為黑白兩色為主的簡化版本，預計從5月底起開始實施，並將持續一段時間。

從卡樂比提供給零售與批發通路的通知內容可以得知，原本產品包裝多以橘色、黃色等鮮明視覺設計搭配產品圖像做為設計，但近期受到印刷油墨供應不穩影響，尤其與石化原料石腦油相關的供應鏈吃緊，因此決定以降低印刷複雜度的方式，確保產品供應不中斷。

消息曝光後引發外界關注供應鏈是否出現系統性壓力。日本政府隨即回應指出，目前備用原油仍可用於精煉石腦油，加上中東以外地區的進口量反而有所增加，整體供應仍維持穩定，尚未出現實質短缺風險。

日本官房副長官佐藤啟12日在記者會上表示，目前並未接獲印刷油墨或石腦油供應出現立即性短缺等報告，強調整體供應鏈仍可支撐國內需求。他也指出，日本政府已啟動跨部會協調機制，針對重要物資供應狀況進行監測，並將相關企業列入追蹤對象。

針對現場媒體記者關心是否可能因此要求民眾節約能源？佐藤啟回應，目前石油與相關產品供需並未出現立即性衝擊，因此現階段無須進一步呼籲民眾加強節約。

此外，日本食品業界也傳出連鎖效應。業界團體指出，近期已有多家食品企業就印刷油墨與包材供應問題提出諮詢，部分廠商已開始評估替代材料與設計方案，並與政府單位保持資訊共享，以降低供應鏈風險擴大。

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