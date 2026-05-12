60萬人等嘸貨！川普「金色手機」恐跳票　官網：不保證上市

▲川普手機T1 Phone主打手機具備流線金色外型。（圖／翻攝自Trump Mobile）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）進軍通訊市場的野心似乎踢到鐵板！由川普家族主導推出的「T1 Phone」金色智慧型手機，自去年宣布開發至今已近一年，原定2025年8月的交貨承諾早已跳票。儘管目前傳出有近60萬名用戶已支付訂金，但根據官網最新條款內容，這款標榜「美國價值」的手機可能永遠不會上市。

川普父子親自操刀 「純美製造」字眼悄悄消失

這款備受關注的T1 Phone是在2025年6月由川普的兒子小唐納（Donald Jr.）與艾瑞克（Eric）公開亮相，作為川普電信（Trump Mobile）無線資費方案的旗艦產品。

當時宣傳主打手機具備流線金色外型、6.78吋觸控螢幕、5000萬畫素主鏡頭及指紋辨識功能，並搭載安卓（Android）作業系統。

值得注意的是，發表初期該計畫標榜手機是在美國「設計與製造」，但隨後官網上的文字竟出現轉變，移除了「美國製造」的字眼，改稱為「以美國價值為核心設計」及「由美國創新精神所打造」。

交貨日期數度放鴿子 60萬人訂金恐落空

根據《國際財經時報》報導，目前約有60萬名客戶為了搶先購得這款「促銷價」499美元的手機，已先行支付了100美元（約新台幣3250元）的訂金。然而，從最初預定的2025年8月出貨，到後來數度延後，截至2026年5月，官方依舊拿不出確切的上市時間表。

目前川普電信官網雖仍持續引導客戶加入候補名單，但其產品示意圖已與最初版本略有不同。針對外界對手機上市進度的質疑，川普電信代表在11日並未立即給出回應。

官網條款藏玄機：不保證手機會上市

更令消費者擔憂的是，川普電信官網在條款與細則（T&Cs）中，於「不保證上市、交付或時程」的標題下明確寫道，所有預估的出貨日期與生產進度「僅為不具法律約束力的估算」。

條款中更直白指出，「川普電信不保證：該裝置將在市面上推出；獲得監管機構（如FCC）批准；或在任何特定時間內完成交付。」甚至暗示這款手機可能胎死腹中，永遠不會與大眾見面。

手機認證露曙光？電信方案改賣「整新機」

雖然上市時程成謎，但根據《今日美國》報導，該計畫似乎尚未完全停擺。T1 Phone在今年3月已獲得PTCRB認證，證明其符合北美的網路相容標準，顯示研發工作可能仍在進行。

目前川普電信的無線資費方案已先行開跑，但受限於自家手機尚未產出，網站上目前僅提供蘋果（Apple）或三星（Samsung）的「整新機」供用戶選擇。

針對已付訂金但不願再等待的消費者，官方表示可聯繫客服申請退款，但同時也強調，即便最後手機成功上市，當初支付的訂金也無法保證能「鎖定」早期的促銷價格，最終定價將以購買當下的條件為準。