3艘油輪關閉定位「無聲通過」荷莫茲海峽　運載600萬桶原油

▲3艘油輪關閉追蹤定位系統後，成功通過荷莫茲海峽 。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

在美國、伊朗停火協議尚未明朗之際，最近有3艘超大型油輪（VLCC）在關閉自動識別系統（AIS）後成功通過荷莫茲海峽，完成總共約600萬桶原油運輸與卸貨作業，其中包括南韓航運體系相關的油輪Basrah Energy，引發外界對海峽實際通行狀況與能源運輸透明度的關注。

根據《路透社》報導，Kpler與倫敦證交所集團（LSEG）的海運數據顯示，這3艘油輪分別在近期與週末期間成功通過荷莫茲海峽，期間全數關閉定位追蹤系統，這3艘油輪包括Basrah Energy、Agios Fanourios I以及Kiara M。

其中，最受關注的Basrah Energy為懸掛巴拿馬國旗的超大型油輪，由南韓航運企業「長錦商船」（Sinokor Merchant Marine）體系相關公司營運持有。

該船於5月1日在阿布達比國家石油公司（ADNOC）旗下Zirku原油出口終端裝載約200萬桶Upper Zakum原油，5月6日關閉AIS後通過荷莫茲海峽，並於5月8日抵達阿拉伯聯合大公國富查伊哈（Fujairah）港口，完成卸貨作業。

不過，長錦商船方面向《韓聯社》強調，該油輪屬於「短期租賃後再轉租」模式，公司僅提供船舶租賃服務，並未直接介入航線規劃與實際營運，且公司並未掌握最終航行目的地。報導亦指出，目前仍無法確認實際貨主與最終運輸安排細節。

至於另外兩艘油輪，同樣在關閉AIS狀態下通過海峽。Agios Fanourios I與Kiara M各自裝載約200萬桶伊拉克原油。前者於4月17日完成裝載後曾至少兩度嘗試進入荷莫茲海峽失敗，最終成功通過後預計將於5月26日抵達越南宜山煉油廠卸貨；後者則為馬紹爾群島登記、聖馬利諾旗籍油輪，目前目的地未明，由上海公司管理。

據悉，三艘油輪在通過荷莫茲海峽時均刻意關閉AIS系統，使航跡無法被即時監控。

根據《韓聯社》，長錦商船（Sinokor）與旗下長錦海運體系近年積極擴張油輪版圖，其中專注超大型油輪市場的相關公司已持有或營運約130艘油輪，市占率約達17%。在近期荷莫茲海峽遭伊朗實際封鎖、航運保費與運輸價格上漲之際，該公司透過提前大規模收購中大型油輪來強化市場運力配置，被業界視為主要受益者之一。