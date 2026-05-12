川習會中東戰火、關稅籠罩　對台軍售成談判關鍵

▲美國總統川普預計於5月13日至15日前往北京，與中國領導人習近平會晤。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普預計於5月13日至15日前往北京，與中國領導人習近平會晤。然而，隨著中東戰火爆發、荷莫茲海峽封鎖風險升高，雙方的談判議程已發生巨大轉變。專家分析，除了懸而未決的貿易僵局外，對台軍售與美方對台立場的表述，恐成為北京在此次峰會中博弈的核心重點。

能源命脈受威脅 中東戰火衝擊中國經濟

根據《衛報》報導，回顧今年2月，白宮原訂川普於次月訪華，當時首要任務是解決美中貿易戰。不料，川普隨後批准與以色列聯合打擊伊朗，引發中東局勢動盪，高峰會也因此延期。這場衝突直接威脅到全球原油供應鏈，特別是中國有一半的原油需經過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

國際危機組織（ICG）資深顧問懷恩（Ali Wyne）指出，雖然中國擁有多元能源儲備，較能抵禦短期衝擊，但長期的供應中斷將導致全球經濟衰退。

對於五分之一GDP仰賴出口的中國而言，全球購買力下降將是巨大威脅。因此，美方正日益明確地要求北京「施壓」伊朗以重啟水道，這也讓北京在談判桌上獲得了新的槓桿。

貿易戰如「相撲互推」 暫時休兵恐成唯一共識

在貿易議題上，儘管川普去年曾祭出高達145%的懲罰性關稅，但數據顯示，中國去年的貿易順差仍達到創紀錄的1.2兆美元，美國依序是最大買家。

芝加哥大學教授楊大利形容，美中貿易戰就像兩名相撲選手互打，雙方僵持不下，最終可能僅會達成一份措辭寬泛的聲明，或是延長去年10月在韓國達成的休兵協議。

清華大學國際關係教授達巍則指出，北京更在乎的是「預測性」，不希望貿易政策每隔幾個月就重新審查，這對商業環境會造成極大的不確定性。

對台軍售成深水區 北京欲施壓川普改口「反台獨」

隨著貿易與中東議題交織，專家認為本次峰會更深層的交鋒在於台灣問題。去年美國國會批准了110億美元的對台軍售案，雖然目前傳出該案已被國務院擱置，但北京的目標是讓該軍售案徹底消失。

與此同時，台灣立法院剛通過約250億美元的國防特別預算，雖然僅為原計畫的三分之二，但主要支應對美採購。美方官員擔憂，若台灣推遲挹注國防防禦經費，無異於對中國共產黨的讓步。

北京方面則試圖在外交言論上尋求突破。王毅在與美國國務卿盧比歐通話時強調，台灣問題是中美關係的「最大風險」。北京正積極推動川普將美方的立場從「不支持」台獨，轉變為更強硬的「反對」台獨，藉此重塑國際對台灣地位的認知。

川普態度趨向溫和 北京期待「大大的擁抱」

楊大利觀察發現，北京認為這一任的川普政府比以往更加溫和。川普不僅放寬了先進半導體對華銷售限制，還要求五角大廈刪除國防戰略中關於「中國威脅」的描述。

川普甚至公開表示，期待在北京得到習近平一個大大的擁抱。北京方面對川普展現出的「尊重」表示讚賞，而這種強人領袖間的微妙互動，是否會讓川普在台灣或貿易問題上做出更多讓步，將是5月川習會觀察的重中之重。