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澤倫斯基「最強左右手」涉洗錢3.4億　烏克蘭反貪機構出手了！

▲▼俄烏戰爭期間，時任幕僚長葉爾馬克與烏克蘭總統澤倫斯基在基輔街頭行走。（圖／路透）

▲俄烏戰爭期間，時任幕僚長葉爾馬克與烏克蘭總統澤倫斯基在基輔街頭行走。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基引領的政府再爆貪腐爭議！烏國反貪機構宣布，曾被視為澤倫斯基「最親密左右手」的前幕僚長葉爾馬克涉嫌捲入重大洗錢案，疑似透過首都基輔近郊高級住宅開發案洗錢約1050萬美元（約新台幣3.4億元）。此案正值俄烏戰爭持續之際，恐進一步衝擊總統辦公室形象與民眾信任。

根據《路透社》報導，烏克蘭反貪腐機構於當地時間11日發布聲明，指出一名曾任高層幕僚的人物涉嫌參與犯罪集團，透過首都基輔郊區的大型豪宅建案進行洗錢。不過，依據烏克蘭法律規定，官方並未直接公布嫌疑人姓名，但當地媒體普遍指向葉爾馬克（Andriy Yermak）。

對此，葉爾馬克接受《自由歐洲電台》（Radio Liberty）訪問時否認持有該建案房產，但未進一步回應其他指控。

報導指出，這起案件其實是烏克蘭去年11月啟動的大規模高層貪腐調查之一。當時，澤倫斯基昔日商業夥伴被控在國營原子能機構運作高達1億美元（約新台幣32億元）的回扣體系，引爆輿論怒火。後續還有一名前副總理、與澤倫斯基關係密切的官員遭到起訴。

▲▼俄烏戰爭期間，時任幕僚長葉爾馬克與烏克蘭總統澤倫斯基在基輔街頭行走。（圖／路透）

▲時任幕僚長葉爾馬克涉嫌洗錢。（圖／路透）

澤倫斯基的發言顧問李特文（Dmytro Lytvyn）則向媒體表示，目前程序仍在進行中，「現在評論相關嫌疑還言之過早」。

葉爾馬克過去被視為烏克蘭政壇「二號人物」，即便並非民選官員出身，仍在國內政治體系擁有極大影響力。他原本從事電影製作與娛樂法律工作，之後長期陪同澤倫斯基出席公開活動，也曾擔任美國支持下、與俄羅斯進行和平談判的烏方主要代表。

而他去年請辭時，正值澤倫斯基政府進行大規模人事改組，希望藉此挽回外界對總統辦公室權力過度集中的質疑與不滿。

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