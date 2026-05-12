川普親口證實！　將當面要求習近平「釋放黎智英」

▲壹傳媒創辦人黎智英2021年步出香港終審法院。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普11日於白宮向媒體親口證實，本週前往北京與中國國家主席習近平會面時，將正式提出對台軍售議題，並針對香港壹傳媒集團創辦人黎智英案當面要求「放人」。川普強調，他與習近平關係良好，將在會議中針對多項關鍵議題進行討論。

黎智英案成焦點 川普：想看到他獲釋

根據《路透社》報導，川普（Donald Trump）在白宮受訪時，明確表達了對黎智英的支持。黎智英作為資深民主倡議者與香港最激烈的對中批評者，今年2月因兩項「串謀勾結外國勢力罪」及一項「發布煽動刊物罪」被判處20年重刑。

川普直言，「黎智英給中國製造了不少動盪，他試著做正確的事，雖然沒有成功並因此入獄，但很多人希望他出來，我也想看到他獲釋。」川普透露，他過去就曾向中方提過此案，這次北京行也將再次提出。

黎智英身為已停刊的《蘋果日報》創辦人，其處境引發國際人權組織對香港國安法的嚴厲批評，此舉也被視為該案獲釋的最後轉機。

不甩習近平反對 川普將面談「對台軍售」

除了黎智英案，對台軍售也是本次「川習會」的重頭戲。面對華府長期對台灣國防的支持，川普坦言，「習主席不希望我們這麼做（軍售），但我會跟他談談，這是我要討論的眾多話題之一。」

美中關係長期因對台武器轉讓而產生磨擦。去年12月，川普才宣布了高達110億美元（約新台幣3500億元）的史上最大規模對台軍售案。儘管川普幕僚近期敦促台灣應投入更多經費於國防，但美國官員強調，本次首腦峰會並不代表對台政策有任何改變。