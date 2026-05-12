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韓防長首訪美！談「移交作戰指揮權」　赫格塞斯籲：與美國肩並肩

▲▼南韓國防部長安圭伯訪美，11日與美國國防部長赫格塞斯進行會談。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓國防部長安圭伯訪美，11日與美國國防部長赫格塞斯進行會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓國防部長安圭伯7月就任以來首度訪美，於當地時間11日上午與美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在華府五角大廈進行會談，雙方針對轉移戰時作戰指揮權轉移、同盟現代化、核動力潛艦合作等多項敏感軍事議題進行協商，並強調將持續強化美韓同盟合作與戰略溝通。

根據《韓聯社》，這是安圭伯自去年7月就任以來首次訪美，也是雙方繼去年11月在首爾舉行第57次美韓安保會議（SCM）後，時隔約6個月再度會面。會談在五角大廈舉行，並於會後發布聯合聲明，確認將在共同安全利益領域深化合作，並為本週即將登場的「美韓聯合國防協商機制」（KIDD）會議鋪路。

赫格塞斯在開場致詞時提及，美軍對伊朗軍事行動被稱為「史詩怒火」（Epic Fury），強調盟友需與美國肩並肩，同時點名南韓增加國防預算與承擔更多防衛責任的重要性，再度暗示南韓必須加入荷莫茲海峽護航行動。他指出，盟國提高國防支出是美國2026年國防戰略的核心方向，目的在於強化印太地區嚇阻力與軍事工業基礎。

安圭伯則回應表示，南韓正依循「以實力維護和平」的方針推動國防改革，包括擴增國防預算與強化核心戰力，以實現「由南韓所主導的韓半島（朝鮮半島）防衛」。他強調，韓美同盟歷經挑戰仍保持高度信任，未來將持續推動緊密合作。

雙方在會後聯合聲明中指出，已針對韓半島（朝鮮半島）安全情勢交換意見。

此外，雙方也就多項敏感議題交換意見，包括戰時作戰指揮權的轉移進度、同盟現代化方向，以及核動力潛艦建造合作方式等。美方重申，在推動同盟現代化過程中，需採取務實且具現實基礎的方式，以強化聯合防衛能力。報導提到，南韓李在明政府預計卸任前的2028年以前完成戰時作戰指揮權的移轉。

據了解，部分議題如荷莫茲海峽海峽通航安全、南韓散貨船疑似遭外部不明飛行物攻擊事件、以及美方限制和南韓共享北韓（朝鮮）核武情報的根本原因，也可能在會談中被提及。南韓方面則強調將持續參與國際航運安全合作，並維護海上通行自由。

安圭伯此行除與赫格塞斯會晤外，後續還將會見美國海軍部代理部長及參議院軍事委員會主席等人。

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