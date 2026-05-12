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韓散貨船爆炸內幕曝！疑遭「伊朗無人機」攻擊　殘骸送返南韓調查

▲▼南韓航運公司HMM旗下散貨船「樹木號」（HMM NAMU）爆炸起火，目前移往杜拜。（圖／達志影像）

▲南韓航運公司HMM旗下散貨船「樹木號」（HMM NAMU）爆炸起火，目前移往杜拜。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓航運公司HMM（現代商船、韓新遠洋）旗下散貨船「樹木號」於4日晚間在荷莫茲海峽停泊時，遭不明飛行體連續攻擊後爆炸起火，南韓政府目前已取得該物體殘骸，預計送返國內後進行精密調查。由於美國總統川普直指伊朗涉案，專家高度關注攻擊武器究竟是反艦飛彈，還是伊朗製自殺式無人機。

根據《韓聯社》報導，南韓外交部長趙顯今（12）日受訪時證實，攻擊散貨船「樹木號」的不明飛行體殘骸即將送抵南韓，後續將由南韓國防部與相關專業研究機構共同調查。他表示，「殘骸很快就會送抵（南韓）。」

部分消息指出，最有可能投入調查的機構，包括南韓國防科學研究所（ADD）。

由於「樹木號」屬於民間商船，但卻遭到疑似軍用武器攻擊，加上事發地點位在中東敏感海域，因此目前由南韓外交部統籌應對，同時與國防部等相關部會合作。不過，在攻擊者身分與攻擊意圖尚未完全釐清前，軍方並未高調站上第一線，而是負責後續技術鑑識與精密分析。

為了確保殘骸保存完整、加快調查速度，南韓政府決定透過「外交郵袋」（diplomatic pouch）方式將證物運回國內。這種運輸方式通常適用於高度敏感或需要外交保護的重要物品。

▲▼伊朗研發自殺式攻擊無人機「沙赫德-136」。（圖／達志影像）

▲伊朗研發自殺式攻擊無人機「沙赫德-136」。（圖／達志影像）

對於部分專家推測散貨船「樹木號」可能是遭到伊朗製「沙赫德-136」（Shahed 136，見證者136）無人機攻擊，趙顯則語帶保留，僅強調目前仍難以貿然下定論。南韓政府雖高度關注自殺式無人機的可能性，但也未排除反艦飛彈等其他武器型態，後續將透過引擎殘骸等物證進一步確認機型，甚至追查攻擊來源。

「沙赫德」系列無人機由伊朗自主研發，其中「沙赫德-136」採三角翼設計，可搭載約50公斤彈頭，屬於自殺式攻擊無人機。除了伊朗軍方外，獲伊朗支持的葉門叛軍「胡塞武裝」（Houthis）以及俄羅斯，也曾在戰場上使用該型無人機。

據悉，事件發生於南韓時間4日晚間，當時停泊在荷莫茲海峽的散貨船「樹木號」突然爆炸起火。南韓政府聯合調查團事後確認，船隻是遭2枚不明飛行體連續擊中所致。

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