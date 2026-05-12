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川普訪中馬斯克、庫克隨行！　黃仁勳「沒受邀」原因曝

▲▼2026年5月4日，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳（Jensen Huang）出席洛杉磯「米爾肯研究所全球會議」（Milken Institute Global Conference）。（圖／路透）

▲輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）預計於本週訪問中國，隨行的大型企業家名單也隨之曝光，包含特斯拉執行長馬斯克、蘋果執行長庫克都在其中。不過，根據外媒報導，這份名單中卻不見輝達（Nvidia）執行長黃仁勳，知情人士更進一步爆料白宮「捨棄輝達」的關鍵原因。

白宮高層名單曝光　馬斯克、庫克皆在列

根據《路透社》報導，白宮一名官員指出，川普本週的訪中行程將有多位美方商界巨頭隨行。除了馬斯克（Elon Musk）與庫克（Tim Cook）外，還包括奇異航太（GE Aerospace）執行長卡普（Larry Culp）、波音（Boeing）執行長奧特伯格（Kelly Ortberg）。

此外，隨行人員還涵蓋了金融與半導體領域的高層，如貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）、黑石集團（Blackstone）執行長蘇世民（Stephen Schwarzman）、美光（Micron）執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）以及萬事達卡與Visa等執行長。

不過，思科（Cisco）執行長羅賓斯（Chuck Robbins）雖受邀，但因公司本週將發布財報而無法出席。

為何不帶黃仁勳？外媒爆：本次聚焦農產品與波音

在眾多科技大老現身名單之際，黃仁勳的缺席顯得格外突兀。知情人士向《路透社》透露，黃仁勳此次並不會隨川普前往北京，主要原因是他「並未受到邀請」。

該名消息人士表示，白宮在川普目前的行程中，將重心更多地放在農業與商業航空事務上，例如促成波音飛機的訂單，而非晶片領域。

儘管川普上任後與黃仁勳建立了緊密關係，且同意輝達H200 AI晶片出口中國，但商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）曾指出，受限於中企取得官方許可的困難，這批晶片目前尚未實際售出。

波音拚外交大勝　有望敲定「史上最大飛機訂單」

報導指出，美中雙方預計將在此次會面中達成協議，建立促進雙邊貿易與投資的論壇。市場高度預期，中國將宣布與波音、美國農產品及能源相關的重大採購案。

業界消息人士透露，中國與波音已經就一項潛在協議進行長期談判，內容可能包含500架737 MAX噴射機以及數十架採用奇異引擎的廣體飛機。這不僅會是中國自2017年以來首筆重大波音訂單，更被視為兩國首腦高峰會的重大外交勝利，甚至可能成為史上單筆最大規模的飛機訂單。

美中貿易戰持續緩解？兩國商討延長「稀土休兵期」

川普與中國國家主席習近平上一次見面是在去年10月的南韓，當時雙方同意暫停激烈的貿易戰。

此次訪問期間，兩國也將商討延長貿易戰中的一項「休兵協議」，該協議允許中國的稀土礦產持續流入美國。雖然目前尚未確定本週是否會正式宣佈延長，但這已成為外界關注的焦點之一。

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