英戀童癖歌手獄中被殺！　獄友犯案後「露出得意冷笑」

▲戀童癖歌手沃特金斯去年在獄中被殺害。（圖／翻攝自South Wales Police）



記者吳美依／綜合報導

英國搖滾樂團「洛斯帕飛」（Lostprophets）前主唱沃特金斯（Ian Watkins）2013年因企圖性侵嬰兒等嚴重罪行入獄，去年10月卻被獄友刺殺身亡。根據最新法庭文件，嫌犯犯案後露出得意冷笑，看起來並無悔意。

戀童癖歌手獄中被殺 嫌犯毫無悔意

《天空新聞》報導，沃特金斯因多項性侵罪，包括企圖性侵一名粉絲的小寶寶，被判入獄29年另加6年緩刑監管。去年10月11日，他在高度戒備監獄HMP韋克菲爾德（HMP Wakefield）的牢房內，被獄友持自製武器攻擊而喪命。

根據利茲皇家法院（Leeds Crown Court）播放的獄警密錄器畫面，案發後搜索牢房時，嫌犯格德爾（Rico Gedel）被問及凶器下落，他笑著回應「我用我的雙手」。另一段畫面顯示，格德爾對受害者說，「睡個好覺，沃特金斯小子」。

獄警萊科克（Adam Laycock）作證表示，他接獲紅色警報趕到現場時，正好看見格德爾被護送離開，「臉上露出得意的冷笑」。

Prisoner 'who murdered paedophile Lostprophets singer Ian Watkins' told him 'have a good night's sleep lad' after slashing his neck in 20-second jail cell attack, court hears https://t.co/K4MUPNdGGI — Daily Mail (@DailyMail) May 7, 2026

不想換牢房區域 案發前多次警告

多名獄警表示，格德爾對於必須更換牢房區域感到不滿，曾多次威脅「做些什麼讓自己被關禁閉」。萊科克也證實格德爾不想要更換牢房區，並多次威脅採取行動，「我知道他寧可被關禁閉，也不想被搬到他不想要待的地方。」

案發後，格德爾被轉押至HMP朗拉丁（HMP Long Lartin），那裡的獄警形容他「為自己所做的事感到驕傲」，甚至自稱「感覺像個名人」。

自製凶器是由一把美工刀以大量膠帶固定在塑膠餐具上製成。格德爾離開沃特金斯的牢房後，把凶器交給另一名獄友丟棄至垃圾桶內，2人均否認謀殺及在獄中持有自製武器等罪名。

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