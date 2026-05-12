德州貨櫃車廂驚見6屍！　偷渡客關8小時「活活熱死」

▲聯合太平洋鐵路（Union Pacific）的貨運列車車廂發現6具遺體。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國德州拉雷多市（Laredo）10日驚傳重大死亡事件，聯合太平洋鐵路（Union Pacific）一名員工打開貨運列車車廂，竟然發現6具遺體，死者疑為偷渡移民。聯邦探員隨即展開調查，將此案列為「潛在人口走私事件」。

貨櫃驚見6屍 疑全中暑身亡

韋伯郡（Webb County）法醫斯特恩博士（Dr. Corinne Stern）已著手驗屍，率先完成一名29歲墨西哥女性的解剖。她確認死因為中暑，並裁定這是一起意外死亡案。

斯特恩博士研判，其餘5名死者應該也死於中暑，但必須等待個別驗屍完成才能正式確認。她估計，6人死亡前在貨運列車車廂內的時間少於8小時。

斯特恩博士表示「現場情況慘不忍睹」。雖然移民死亡在她轄管的10郡司空見慣，但今年春天比去年同期忙碌許多。

身分調查中 死者來自這兩國

根據死者身上發現的身分證件及手機，他們可能來自墨西哥與宏都拉斯。指紋資料已移交美國邊境巡邏隊（USBP），透過「失蹤外籍人士計畫」協助比對並確認身分。法醫辦公室確認29歲女性死者身分後，墨西哥領事館也已接獲通知。

國土安全調查局（HSI）正積極與拉雷多警察局及德州騎警合作，針對這起「潛在人口走私事件」展開調查。當局尚未釐清死者們為何未能自行逃出，其運送路徑也仍在調查中。

聯合太平洋鐵路表示「對此事件深感遺憾，並正積極配合執法部門調查」。

非法入境悲歌 2022年曾爆53死事件

拉雷多是美墨邊境最繁忙的陸路貿易口岸之一，長期都是非法越境熱點。火車人口走私問題在當地存在已久，駛往美國的列車往往在墨西哥境內減速或停靠，給予走私集團可乘之機。

2022年德州發生美國史上最慘烈的人口走私事故，53名移民在一輛貨櫃車車廂內悶死，2名人口販子2025年被判處終身監禁。