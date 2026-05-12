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不尋常！普丁暗示烏克蘭戰爭「即將結束」　CNN揭背後3大壓力

▲▼ 俄羅斯總統普丁 。（圖／路透）

▲普丁暗示烏克蘭戰爭即將結束，被解讀為不尋常的表態。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯總統普丁在5月9日勝利日閱兵典禮上透露，他認為烏克蘭衝突問題「即將結束」，外界紛紛解讀他發表這項不尋常言論的背後原因，似乎隱含三大壓力。

CNN以「普丁暗示他可能結束俄羅斯在烏克蘭的戰爭。但為什麼是現在？」為題報導，此前各界普遍認為，普丁的統治唯有在戰爭取得幾乎全面勝利的情況下才能持續。但這個觀點近期因戰爭執行手段、持續時間及慘重的人員傷亡和經濟成本而動搖。在莫斯科菁英階層，甚至開始有傳言宣稱，普丁在政治上根本無法挺過這場戰爭。

士氣、兵力、經濟！普丁面臨三重壓力

首先，俄羅斯民心與士氣的崩潰顯而易見。而在威權國家，唯有幻滅民眾多到自認為成為主流和多數，擁有足夠信心挺身而出，才會出現這種現象。

普丁也曾挺過針對這場戰爭的強烈批評，2023年時傭兵團瓦格納（Wagner）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）領導政變，卻在短時間內戲劇性失敗。

不過，如今普丁能夠招募入伍的貧窮人口和罪犯所剩無幾，派遣士兵一波波向前推進的「絞肉機式襲擊」屢屢挫敗，而且難以招募中產階級學生加入前線。

此外，俄羅斯經濟如今確實承受巨大壓力，該國菁英的不滿情緒顯然已經顯著升溫，以至於普丁被迫提出「戰爭即將結束」的說詞加以安撫。

▼在烏克蘭哈爾科夫州，烏克蘭特種無人機部隊成員正準備發射一架偵察無人機至俄軍陣地。（圖／路透）

▲▼在烏克蘭哈爾科夫州，烏克蘭國民警衛隊特種無人機部隊成員正準備發射一架偵察無人機至俄軍陣地。（圖／路透）

無人機發揚光大　烏克蘭扭轉態勢

相較之下，烏克蘭同樣面臨兵力短缺，情況甚至可能更加嚴峻，卻憑藉無人機技術重塑戰場態勢。基輔大量運用無人機執行攻擊、補給、撤離及攔截任務，導致俄軍前線推進幾乎停滯。

這項成就廣獲國際矚目，今年3月多個波斯灣國家甚至主動向澤倫斯基求助，盼借重烏克蘭無人機防禦技術對抗伊朗威脅。如今澤倫斯基確實有了繼續戰鬥所需的籌碼。

儘管戰爭情勢依然充滿變數，但烏克蘭在重重逆境下仍未倒下，而普丁認為國家資源取之不盡的信念，似乎逐漸暴露出荒謬之處。

 
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