不尋常！普丁暗示烏克蘭戰爭「即將結束」　CNN揭背後3大壓力

▲普丁暗示烏克蘭戰爭即將結束，被解讀為不尋常的表態。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

俄羅斯總統普丁在5月9日勝利日閱兵典禮上透露，他認為烏克蘭衝突問題「即將結束」，外界紛紛解讀他發表這項不尋常言論的背後原因，似乎隱含三大壓力。

CNN以「普丁暗示他可能結束俄羅斯在烏克蘭的戰爭。但為什麼是現在？」為題報導，此前各界普遍認為，普丁的統治唯有在戰爭取得幾乎全面勝利的情況下才能持續。但這個觀點近期因戰爭執行手段、持續時間及慘重的人員傷亡和經濟成本而動搖。在莫斯科菁英階層，甚至開始有傳言宣稱，普丁在政治上根本無法挺過這場戰爭。

士氣、兵力、經濟！普丁面臨三重壓力

首先，俄羅斯民心與士氣的崩潰顯而易見。而在威權國家，唯有幻滅民眾多到自認為成為主流和多數，擁有足夠信心挺身而出，才會出現這種現象。

普丁也曾挺過針對這場戰爭的強烈批評，2023年時傭兵團瓦格納（Wagner）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）領導政變，卻在短時間內戲劇性失敗。

不過，如今普丁能夠招募入伍的貧窮人口和罪犯所剩無幾，派遣士兵一波波向前推進的「絞肉機式襲擊」屢屢挫敗，而且難以招募中產階級學生加入前線。

此外，俄羅斯經濟如今確實承受巨大壓力，該國菁英的不滿情緒顯然已經顯著升溫，以至於普丁被迫提出「戰爭即將結束」的說詞加以安撫。

▼在烏克蘭哈爾科夫州，烏克蘭特種無人機部隊成員正準備發射一架偵察無人機至俄軍陣地。（圖／路透）



無人機發揚光大 烏克蘭扭轉態勢

相較之下，烏克蘭同樣面臨兵力短缺，情況甚至可能更加嚴峻，卻憑藉無人機技術重塑戰場態勢。基輔大量運用無人機執行攻擊、補給、撤離及攔截任務，導致俄軍前線推進幾乎停滯。

這項成就廣獲國際矚目，今年3月多個波斯灣國家甚至主動向澤倫斯基求助，盼借重烏克蘭無人機防禦技術對抗伊朗威脅。如今澤倫斯基確實有了繼續戰鬥所需的籌碼。

儘管戰爭情勢依然充滿變數，但烏克蘭在重重逆境下仍未倒下，而普丁認為國家資源取之不盡的信念，似乎逐漸暴露出荒謬之處。