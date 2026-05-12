川普本週訪中　學者：北京恐利用「賣台論」打擊台灣信心

▲美國總統川普預計本週訪問中國，與中國國家主席習近平會晤。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普預計本週訪問中國，引發國際高度關注。然而，美國資深學者傅立門（Eyck Freymann）警告，儘管川普「交易式」的外交風格確實讓盟友感到不安，但北京正精準利用這種不確定性，大肆操弄「川普賣台論」的敘事，企圖以此打擊台灣社會的信心，瓦解民心士氣。

「賣台論」恐淪統戰工具 北京政治盤算曝光

根據《中央社》報導，華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）11日舉辦座談會，傅立門在會中與國民黨前立委、現任智庫資深研究員許毓仁展開對談。

針對外界擔憂台灣是否會成為川普眼中的「籌碼」，傅立門直言，過度炒作「川普會賣台」不僅不一定準確，更可能正中北京下懷。

傅立門分析，這種聳動的論述是北京刻意營造的政治工具。他指出，北京的戰略目標是讓台灣民眾感到絕望、認為自己別無選擇，進而被迫轉向支持以「九二共識」為基礎的政黨與談判，「北京希望削弱台灣人的士氣，讓社會產生『被遺棄』的錯覺。」

私下談話恐遭扭曲 學者：北京會利用一切工具操弄

面對即將到來的川習會，傅立門提醒，無論會談的實質內容為何，北京都極可能對外宣稱，川普在私下場合曾對習近平表示「你可以擁有台灣」。

他預警，中國將動用包括社群媒體操弄、統戰手段等所有資源，將其轉化為打擊台灣信心的武器，且這種模式也可能複製在日本或韓國等美國盟友身上。

雖然川普不可預測的行事風格確實令人疑慮，傅立門也承認，川普對於達成協議始終持開放態度，且未必會受到書面「國家安全戰略」報告的框架約束，但他強調，目前美國內部對台灣的支持力道其實正處於高峰。

美跨部門挺台力道強勁 應相信台灣人民選擇

傅立門觀察指出，目前不論是美國國會兩黨、政府各部門體系，甚至是美國與盟友夥伴之間，支持台灣的氛圍是「很長一段時間以來最強的狀態」。他認為，儘管行政首長的個人風格多變，但整體體制的挺台趨勢依然穩固。

針對國民黨主席鄭麗文近期先後出訪中、美的舉措，傅立門則表示，美國應當與台灣各個政黨保持接觸，並強調應該相信台灣人民有能力針對自己的未來，做出最明智、最正確的判斷。